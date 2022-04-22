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Издеваются и бьют: в Каховке оккупанты устроили пыточную в помещении полиции

22 апреля 2022, 16:06

В помещении Каховской полиции находится более 10 гражданских лиц.

войска РФ
Войска РФ / Reuters

В Херсонской области в оккупированной Каховке оккупанты обустроили пыточную в помещении полиции.

Как сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, российские солдаты задерживают людей на улицах.

"В Каховке рашисты обустроили застенок в помещении полиции, где бьют и подвергают пыткам заложников электрическим током. Российские солдаты задерживают на улицах города не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, которые не имеют никакого отношения к военной службе, и не выходили на митинги против оккупации", - заявляет Денисова.

В частности, по ее данным, для этого используется формальный повод - "нарушение правопорядка" или "нарушение комендантского часа".

"Возле отделения полиции постоянная очередь из родственников задержанных мужчин, которые пытаются узнать об их судьбе или передать пищевые продукты и вещи первой необходимости. Как сообщают свидетели, в помещении Каховской полиции находится более 10 гражданских лиц, некоторые из них содержатся там уже несколько недель. Мужчин пытают электрошокерами, бьют", - отмечает омбудсмен.

Денисова отметила, что жесточайшее российские военные относятся к тем, кто имеет отношение к силовым структурам — бойцов территориальной обороны и бывших участников АТО/ООС.

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Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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война в Украине Людмила Денисова российские войска
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