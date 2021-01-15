"К этому вернемся": в Слуге народа назвали сроки "сближения" Украины и РФ

Юрий Камельчук прокомментировал отношеня между Украиной и РФ / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Юрий Камельчук прокомментировал перспективы налаживания отношений между Украиной и Россией.

Как подчеркнул он в интервью Цензор.НЕТ, Украине однозначно стоит бороться за захваченный Россией Крым.

"Отдать и забыть Крым, и вернуть Донбасс? На это рассчитывает Россия. Но это вообще не вариант. За Крым однозначно стоит бороться", - сказал Камельчук.

По словам "слуги народа", эта борьба будет "очередным этапом того, как Крым на протяжении столетий переходил из рук в руки".

"И возвращение станет новым этапом в десятки лет. Даже если мы найдем юридические механизмы влияния, пройдут десятки лет", - добавил он.

"Я точно не скажу, что я за сближение с Россией. Но думаю, что в долгосрочной перспективе, лет так 30-50, мы к этому вопросу вернемся. Но уже на других условиях… Что касается вневекторности, то я понимаю, что это сейчас малореально, поскольку мы во многом зависим от других стран. В том числе финансово", - резюмировал Камельчук.

Напомним, ранее Камельчук заявил о том, что коронавирусная болезнь является "выдумкой".

Как подчеркнул он в эфире канала Наш, это же касатеся и любой вакцины против какой-либо болезни.