'Как в фильмах ужасов': военный рассказал о тактике оккупантов во время штурмов

Войска РФ во время штурма не жалеют никаких средств, чтобы достичь своих целей.

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Россияне во время штурма применяют все, что у них есть / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 22 отдельная механизированная бригада

В ходе штурмов украинских позиций российские войска используют все доступные средства. Также оккупанты плотно обстреливают украинские позиции. Об этом рассказал солдат-штурмовик 3 роты 8 батальона 10 ОГШБ "Эдельвейс" Александр Миненко в интервью ТСН.иа.

"Командир говорит нам в рацию, что мы лучшие, и от того нам становится так, что мы действительно лучшие, и мы держим оборону. С их стороны летит все, летит просто все-все-все. И они очень плотно кроют огнем", - сказал Александр Миненко.

Количество оккупантов в таких штурмах настолько велико, что украинские бойцы могут потратить весь свой боекомплект. Военный поделился впечатлением, что это напоминает сцены из фильмов ужасов, где армия непрерывно наступает, не останавливаясь, даже понеся потери. В одном из примеров 12 украинских военных отражали атаки в течение 8 часов около 70 россиян.

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"Как в фильмах ужасов про зомби - такое самое впечатление от них. Перед ними падают, а они переступают, наступают и дальше бегут без остановки", - добавил военный.

Война в Украине

Как сообщал Главред, российская армия 24 декабря продвинулась под Авдеевкой и Кременной. Аналитики отмечают, что российские войска проводят позиционные бои с украинскими силами в районе Авдеевки, а также продвигаются к востоку от Степного.

Также журналист Александр Сотник поделился выводом, что Росия хочет оккупировать не только восточные регионы Украины, но и другие территории страны. Путин считает, что определенные земли могут быть оторваны от Украины Польшей, а остальные - это "добыча" России.

Напомним, в районе Бахмута, украинские военные продолжают отражать регулярные атаки российской армии, особенно активно под Клещевкой. Село было освобождено украинскими войсками в сентябре, но российские силы сейчас пытаются захватить его снова.

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