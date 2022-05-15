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Kalush Orchestra не дисквалифицируют на Евровидении 2022 за призыв спасти защитников Мариуполя

15 мая 2022, 08:11

Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк со сцены Евровидения призвал помочь спасти Мариуполь и Азовсталь, что может рассматриваться как нарушение правил конкурса.

Евровидение 2022 Калуш
Группа Kalush Orchestra триумфально выиграла Евровидение 2022 / eurovision.tv

Во время финального выступления на песенном конкурсе Евровидение-2022 украинская группа Kalush Orchestra со сцены попросила помочь спасти Мариуполь. Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, нарушили ли таким образом музыканты правила песенного конкурса.

Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк сказал: "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!". По словам Кондратюка, это действительно грубое нарушение правил Евровидения.

"Призыв Save Azovstal – это грубое нарушение правил Евровидения, но это не имеет никакого значения для всех, кто переживает за судьбу защитников Азовстали больше, чем конкурсантов из Украины", – написал продюсер в Facebook.

По словам Кондратюка, Евровидение не может быть вне политики во время войны в Европе.

К слову, накануне финала Евровидения директор группы Kalush Orchestra Николай Кучерявый заявлял, что коллективу запретили вспоминать войну в Украине.

Смотрите выступление Kalush Orchestra в финале Евровидения 2022:

Могут ли дисквалифицировать Kalush Orchestra

Организаторы Евровидения 2022 не дисквалифицируют Kalush Orchestra за их призыв спасти Мариуполь и Азовсталь. Ведь в противном случае европейскому вещателю придется аннулировать результаты голосований и за ряд других стран, пишет Styler.

Со сцены Евровидения-2022 Украину поддерживали артисты из разных уголков Старого Света. Например, девушки с исландской группы Systur играли на музыкальных инструментах, украшенных украинскими флажками, а затем со сцены выкрикнули: "Мир Украине!".

Немец Малик Гаррис во время своего выступления был с гитарой сине-желтого цвета и надписью "Peace".

Поддержали Украину также участники молдавской группы Zdob și Zdub.

Тем временем организаторы Евровидения не планируют дисквалифицировать украинскую группу Kalush Orchestra за призыв спасти защитников Мариуполя. Позицию организаторов песенного конкурса озвучил в прямом эфире комментатор.

"Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер", - пишет Суспільне.

Как сообщал Главред, бойцы полка Азов поблагодарили музыкантов Kalush Orchestra за поддержку.

"Спасибо группе Kalush Orchestra за поддержку! Слава Украине!" – написали в своем Telegram-канале украинские защитники.

Украина выиграла Евровидение 2022

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra.

Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Отметим, меньше всего баллов на Евровидении Украине дали Сербия, Северная Макдония и Мальта. Остальные страны - по 10-12 баллов.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины.

"Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь", заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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viber
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