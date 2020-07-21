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Мир стал немного больше: для украинцев границы открыли уже 39 стран

За неделю добавились, в частности, Болгария, Мальдивы, ОАЭ.

21 июля 2020, 10:07
Борисполь, аэропорт
Для украинцев уже открыты 39 стран / УНИАН

Украинские граждане по состоянию на вторник, 21 июля, могут въехать в 39 стран. Список дополнился еще 13 странами.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

По его словам, за неделю добавились, в частности, Болгария, Мальдивы, ОАЭ.

"За неделю добавили 13 стран: это Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка. Менее привлекательные с точки зрения украинских туристов, но тоже страны, которые открыли свои границы - это Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия ", - сказал Кулеба.

При этом глава украинского МИД обратил внимание на то, что не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде.

"Надо руководствоваться решениями властей, поэтому я прошу перед въездом", - подчеркнул министр.

Читайте такжеЕвросоюз урежет список стран, для граждан которых открыты границы - ReutersНапомним, по состоянию на 7 июля украинцы могли въехать в 23 страны. Этот перечень включал и государства, куда необходима виза: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Бурунди, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Сейшельские острова.

По состоянию на 14 июля украинцам дополнительно разрешили путешествовать в Ливан и на Багамские острова.

Дмитрий Кулеба новости Украины карантин граница
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