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Из-за карантина в Украине появился новый вид афер - кто страдает

19 апреля 2020, 20:30

В Украине набирает оборотов новый вид афер.

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В Украине появился новый вид афер

Из-за паники, которая распространилась среди украинцев из-за коронавируса и ужесточения правил карантина, в нашей стране активизировались мошенники - они выдумали новый вид аферы.

Как пишет РБК-Украина, во время карантина из-за пандемии коронавируса – "врач" звонит на телефон и сообщает, что ваш родственник попал в медучреждение с COVID-19.

Жертве предлагают перевести деньги, чтобы оплатить медикаменты для лечения коронавируса. При этом человека торопят, не дают подумать, говорят, что желающих приобрести лекарства и без того много.

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После получения необходимой суммы мошенники бесследно исчезают.

Кроме того, часто можно столкнуться с сайтами, которые предлагают купить различные препараты от заражения. Вы заказываете, оплачиваете заранее деньги, но товар так и не получаете.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 19 апреля Ковид-19 забрал жизни уже 141 человека. Вылечились от злой уханьской болезни 347 пациентов. Общее число заражений коронавирусом в Украине сегодня составляет 5449.  За последние сутки заразу подхватили 343 человека.

Также напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

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