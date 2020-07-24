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Какие области в Украине не готовы к ослаблению карантина: данные Минздрава

Маятник ослабления / усиления коронавирусного карантина качнулся в другую сторону.

24 июля 2020, 15:58
Карантин
Какие области в Украине не готовы к ослаблению карантина / УНИАН

По состоянию на пятницу, 24 июля 2020 года, критериям для ослабления коронавирусного карантина в Украине не соответствуют шесть областей.

Такую статистику опубликовали сотрудники Министерства здравоохранения Украины.

Итак, на 24 июля критериям для ослабления адаптивного карантина не соответствуют следующие регионы:

  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Львовская область
  • Тернопольская область.

По сравнению с 23 июля из списка областей, которые не могут ослаблять карантин, вышла Черниговская область.

Как сообщают в Минздраве, в Винницкой области вновь превышена динамика распространения китайского коронавируса ‒ на уровне 17,69% при целевом показателе менее 10%. Аналогичный же критерий был превышен и в Тернопольской области.

Кроме того, в Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях превышен процент выявления случаев Covid-19. В Закарпатской области на данный момент занято 65,48% больничных коек при норме менее половины.

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Напомним, ранее главный санврач и заместитель руководителя Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал о том, как будет организован учебный процесс в украинских школах в условиях пандемии китайского коронавируса.

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