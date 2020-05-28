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В метро Киева шокировали суммой убытков от карантина

28 мая 2020, 18:53

Столичный метрополитен за время карантина потерял 621 млн грн доходов.

метро,Киев
В метро Киева подсчитали убытки от карантина / УНИАН

Коронавирус в Киеве - из-за пандемии коронавируса киевский метрополитен из-за приостановления пассажирских перевозок потерял 621 млн грн доходов.

"В связи с приостановкой перевозки пассажиров метрополитеном с 23 часов 17 марта 2020 до 25 мая 2020 года, в соответствии с постановлениями Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 вызванной коронавируса SARS-CoV-2" (с изменениями и дополнениями) и от 20 мая 2020 года №392" Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий", потеря доходов предприятия составила около 621 млн грн", - говорится в ответе пресс-службы Укрзализныци на запрос УНН.

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Указано, что за первый квартал 2020 года предприятие получило 652 млн 893 тыс. грн от реализации товаров, работ и услуг (802 млн 622 тыс. грн за первый квартал в 2019 году), 303 млн 418 тыс. грн от операционных доходов (48 млн 321 тыс. грн за первый квартал в 2019 году) и 201 млн 851 тыс. грн от прочих доходов (77 млн 693 тыс. грн за первый квартал в 2019 году).

Также отмечается, что за 2019 год предприятие получило 3,3 млрд грн от реализации товаров, работ и услуг, а также 660 млн 303 тыс. грн за прочие операционные доходы и 326 млн 144 тыс. грн других доходов.

Карантин в Украине

Как ранее писал Главред, Киевская городская государственная администрация не исключает усиления карантина в Киеве в том случае, если будет зафиксирован всплеск новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал киевский градоначальник Виталий Кличко.

Напомним, 22 мая Минздрав огласил список областей, которые не готовы к переходу на второй этап смягчения карантина. Среди них оказались Киевская область и город Киев.

Позже Кабмин разрешил Киеву открыть метро, а в области с 26 мая запустили работу общественного транспорта.

Укрзализныця убытки коронавирус карантин
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