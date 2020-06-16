Рада приняла закон о поддержке культуры на время карантина

Верховная Рада приняла закон о поддержке культуры / Фото: УНИАН

Во вторник, 16 июня, Верховная рада окончательно одобрила законопроект №3377 по поводу государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за коронавируса. Закон принят во втором чтении.

Об этом сообщает Главред.

Отметим, закон своими голосами поддержали 343 нардепа.

Что дает принятие закона?

снижение платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры) в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений;

на период карантина и до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения;

предоставляются дополнительные возможности для работы радио путем внесения изменений в ЗУ "О рекламе";

на период действия карантина и до 31 декабря 2020 года помощь субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничения или запрет деятельности в условиях карантина, является допустимой, и получатели госпомощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.

Читайте также"Культурный сбор" отменяется: в Слуге народа объяснили новый налогНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский направил письмо главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором попросил парламент как можно скорее рассмотреть во втором чтении проект закона №3377. Законодательная инициатива предусматривает поддержку сферы культуры, туризма, малого и среднего бизнеса, а также креативной индустрии в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

"Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и в отношении работы которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой решения относительно упомянутого проекта закона", - подчеркнул глава государства.