Рада приняла закон о поддержке культуры на время карантина

Закон принят во втором чтении, за него проголосовали 343 народных депутата.
Во вторник, 16 июня, Верховная рада окончательно одобрила законопроект №3377 по поводу государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за коронавируса. Закон принят во втором чтении.
Об этом сообщает Главред.
Отметим, закон своими голосами поддержали 343 нардепа.
Что дает принятие закона?
- снижение платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры) в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений;
- на период карантина и до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения;
- предоставляются дополнительные возможности для работы радио путем внесения изменений в ЗУ "О рекламе";
- на период действия карантина и до 31 декабря 2020 года помощь субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничения или запрет деятельности в условиях карантина, является допустимой, и получатели госпомощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.
Читайте также"Культурный сбор" отменяется: в Слуге народа объяснили новый налогНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский направил письмо главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором попросил парламент как можно скорее рассмотреть во втором чтении проект закона №3377. Законодательная инициатива предусматривает поддержку сферы культуры, туризма, малого и среднего бизнеса, а также креативной индустрии в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
"Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и в отношении работы которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой решения относительно упомянутого проекта закона", - подчеркнул глава государства.