"Хотим уберечь страну": Шмыгаль назвал условие, при котором карантин не будет ужесточен

Шмыгаль назвал условия, при котором не будут ужесточать карантин / УНИАН

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль пригрозил ужесточить карантин в Украине – вплоть до закрытия страны, как уже было в марте 2020.

Вечером появилась информация о том, что правительство не будет усиливать карантинные ограничения при единственном условии. Украинцы должны строго придерживаться противоэпидемических правил и норм. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, резкий рост заболеваемости коронавирусом вызван тотальным игнорированием гражданами карантинных правил.

"Люди перестали придерживаться ограничений, а местная власть не решается эти ограничения усиливать. Как следствие - видим значительный рост заболеваемости в соответствующих областях", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что в Украине сейчас действует адаптивный карантин. Похожие механизмы сдерживания распространения вируса используются и в других странах, но там, в отличие от Украины, после ослабления ограничений не происходит роста больных.

"Поэтому, если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, есть единственный путь - вместе придерживаться ограничений, которые предложены в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция. Прошу всех быть добросовестными и с ответственностью относиться к простым правилам", - резюмировал премьер.

Карантин в Украине

Напомним, 25 июня карантин в Украине усилила еще одна область – Сумская. В области закрыты кафе, рестораны и другие заведения общепита. Жителям запретили выходить из дома без паспорта.

Винница и Житомирская область ужесточили карантин с 19 июня. Местные власти приняли такое решение из-за резкого роста больных COVID-19.

Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантин в Одессе из-за эпидемии коронавируса с 22 июня.

Как сообщалось, карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная с 22 июня 2020.