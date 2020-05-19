Адаптивный карантин после 22 мая: в Минздраве рассказали, чего ждать украинцам

В Минздраве рассказали, чего ждать украинцам от адаптивного карантина / УНИАН

В Кабинете министров Украины составили план по продлению коронавирусного карантина и после 22 мая 2020 года, но исключительно в адаптивном формате — с изменениями, которые будут вызваны эпидемиологической ситуацией во всех регионах страны.

С таким заявлением во вторник, 19 мая 2020 года, выступил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов. По словам чиновника, всего на данный момент планируется как минимум три этапа смягчения карантинных мер — 1 июня, 10 июня, 21 июня.

"Мы вводим три критерия по заболеваемости коронавирусной инфекцией — количество заболевших за 7 дней, заполненность больниц (не больше 50 процентов), количество проведенных тестов", — заявил Степанов.

По словам руководителя Минздрава ‒ в случае, если ситуация в регионах Украины будет укладываться в приемлемые показатели, то они могут переходить на будущий этап смягчения карантинных мер.

Степанов также рассказал, что после 22 мая 2020 года в Кабмине наверняка запустят работу городского транспорта, а также разрешат проведение спортивных мероприятий. Но лишь при неукоснительном соблюдении санитарных норм и карантинных ограничений.

Напомним, ранее руководитель Минздрава Максим Степанов рассказал о том, что если у человека нет явных симптомов Covid-19, но он хочет обследоваться, то алгоритм Минздрава не предусматривает бесплатного тестирования для таких случаев.