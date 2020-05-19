УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Адаптивный карантин после 22 мая: в Минздраве рассказали, чего ждать украинцам

19 мая 2020, 10:37

Руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, чего стоит ожидать украинцам в условиях адаптивного карантина 22 мая.

Карантин
В Минздраве рассказали, чего ждать украинцам от адаптивного карантина / УНИАН

В Кабинете министров Украины составили план по продлению коронавирусного карантина и после 22 мая 2020 года, но исключительно в адаптивном формате — с изменениями, которые будут вызваны эпидемиологической ситуацией во всех регионах страны.

С таким заявлением во вторник, 19 мая 2020 года, выступил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов. По словам чиновника, всего на данный момент планируется как минимум три этапа смягчения карантинных мер — 1 июня, 10 июня, 21 июня.

"Мы вводим три критерия по заболеваемости коронавирусной инфекцией — количество заболевших за 7 дней, заполненность больниц (не больше 50 процентов), количество проведенных тестов", — заявил Степанов.

По словам руководителя Минздрава ‒ в случае, если ситуация в регионах Украины будет укладываться в приемлемые показатели, то они могут переходить на будущий этап смягчения карантинных мер.

Степанов также рассказал, что после 22 мая 2020 года в Кабмине наверняка запустят работу городского транспорта, а также разрешат проведение спортивных мероприятий. Но лишь при неукоснительном соблюдении санитарных норм и карантинных ограничений.

Напомним, ранее руководитель Минздрава Максим Степанов рассказал о том, что если у человека нет явных симптомов Covid-19, но он хочет обследоваться, то алгоритм Минздрава не предусматривает бесплатного тестирования для таких случаев.

Сейчас вы просматриваете новость «Адаптивный карантин после 22 мая: в Минздраве рассказали, чего ждать украинцам». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:22
США могут выйти из ВОЗ: Трамп поставил жесткий ультиматум и выдвинул требования
11:17
У Зеленского рассказали, когда президент даст "карантинную" пресс-конференцию Видео
11:04
В МОЗ анонсировали продление карантина: названа дата Видео
10:41
Эсекьель Лавесси и Наталья Борхес попали в порно-скандал
10:37
Адаптивный карантин после 22 мая: в Минздраве рассказали, чего ждать украинцам Видео
10:27
Сколько стоит переболеть COVID-19: украинец поделился своим опытом
10:00
Воры взломали рабочий кабинет заместительницы Малюськи: опубликованы фото
09:52
Без жетонов: что изменится для пассажиров после открытия метро в Киеве Видео
09:48
Коронавирус в Украине: уже третий день подряд снижается число новых заражений - обновлено
09:40
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 19 мая
09:36
В Минздраве рассказали, когда Украина планирует запустить авиаперелеты за границу
09:25
Любой антисептик "пшикалка" не работает – Комаровский Видео
09:13
Гороскоп на 19 мая для всех знаков Зодиака: кому грозит "черный день" Видео
09:11
Магнитная буря ударила внезапно – как спастись Видео
09:02
В Минобразовании рассказали, как будет проходить ВНО на карантине
08:46
Доллар упал до минимума за два месяца: сколько стоит валюта
08:36
В Киеве открыли новые автобусные спецмаршруты: куда можно уехать
08:35
Украину, как государство-лузер, будет ждать повторение ужасов Венесуэлы мнение
07:58
Коронавирус в США может убить более миллиона человек - прогноз ученых
07:13
Топлес и без трусов - Мисс Украина поделилась пикантными фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять