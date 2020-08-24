Карантин в Украине: в стране заработало новое разделение на зоны

С 24 августа в условиях адаптивного коронавирусного карантина в Украине начало работать новое зонирование.
В Украине в понедельник, 24 августа 2020 года, вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина.
Об этом сообщают представители Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины.
Согласно данным чиновников, города и районы Украины были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации по Covid-19.
В частности, в красную, оранжевую и желтую зоны вошли следующие населенные пункты и районы:
Красная:
- город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- город Самбор Львовской области;
- город Беляевка Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
- город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.
Оранжевая:
- город Ужгород;
- город Ивано-Франковск;
- город Львов;
- город Тернополь;
- город Харьков.
Желтая зона:
- город Киев;
- город Луцк;
- город Житомир;
- город Борисполь;
- город Одесса;
- город Ровно;
- город Сумы;
- город Хмельницкий.
Зеленая: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.
Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения опубликовали новый список регионов страны, которые не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер в условиях адаптивного коронавирусного карантина.