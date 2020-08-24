Карантин в Украине: в стране заработало новое разделение на зоны

В стране заработало новое разделение на зоны карантина / УНИАН

В Украине в понедельник, 24 августа 2020 года, вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина.

Об этом сообщают представители Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины.

Согласно данным чиновников, города и районы Украины были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации по Covid-19.

В частности, в красную, оранжевую и желтую зоны вошли следующие населенные пункты и районы:

Красная:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая:

город Ужгород;

город Ивано-Франковск;

город Львов;

город Тернополь;

город Харьков.

Желтая зона:

город Киев;

город Луцк;

город Житомир;

город Борисполь;

город Одесса;

город Ровно;

город Сумы;

город Хмельницкий.

Зеленая: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения опубликовали новый список регионов страны, которые не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер в условиях адаптивного коронавирусного карантина.