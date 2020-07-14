Украина не согласна с тем, что Боинг МАУ сбили в результате человеческой ошибки - Кулеба

Кулеба выразил несогласие с версией Ирана о крушении Боинга МАУ / УНИАН

В Украине не согласны с тем, что Боинг авиакомпании МАУ сбили в Иране в результате человеческой ошибки.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга во вторник, 14 июля.

"Но я хочу сегодня четко подчеркнуть: утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, рано. У нас есть много вопросов, и мы нуждаемся в большом количестве авторитетных, непредвзятых, максимально объективных ответов о том, что случилось. В настоящее время Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки. Мы убеждены, что этот вопрос должен решаться в рамках расследования с установлением всех фактов. После этого можно будет окончательно утверждать о той или иной версии сбивания украинского самолета", - сказал Кулеба.

Он отметил, что навязывание интерпретаций является ошибочным, и необходимо сосредоточиться на установлении юридических фактов.

Также Кулеба добавил, что Иран будет отвечать за содеянное в соответствии с международным правом, и МИД сделает все, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что случилось.

"Сбивание гражданского самолета в любом случае, независимо от причины, является противоправным деянием, и Иран будет отвечать за это деянием в соответствии с международным правом. Министерство иностранных дел Украины полностью готово к этой юридической и дипломатической борьбе, и мы сделаем все от нас зависимое, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что случилось", - отметил Кулеба.

По его словам, иранская сторона выразила готовность прибыть в Украину для переговоров относительно компенсаций в период с 20 по 30 июля.

"Кроме того, могу сегодня сообщить, что мы получили информацию от нашего посольства в Иране о том, что иранская сторона выразила готовность прибыть для переговоров относительно компенсаций в Украину в период с 20 по 30 июля. Мы ждем с нетерпением начала этого переговорного процесса", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, он напомнил, что на следующей неделе во Франции должна состояться расшифровка "черных ящиков" самолета "МАУ", и в ней примут лучшие эксперты со США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

"Последний отчет иранского технического расследования констатирует, что украинский самолет был сбит из ракетной установки. Это не новость, об этом мы все знали. Следующий важный этап это расшифровка "черных ящиков", которая должна состояться на следующей неделе во Франции. Участие в их считывании возьмут лучшие эксперты со США, Канады, Франции, Великобритании и Украины", - пояснил Кулеба.

Читайте такжеКатастрофа МАУ: власти Ирана приняли важное решениеНапомним, ранее сообщалось, в комплексе ПВО, который сбил самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, поскольку ранее его перемещали. Это привело к погрешности в данных при обнаружении самолета.

Об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

Отмечается, что из-за невыполненной перенастройки пассажирский лайнер был ошибочно опознан системой как объект, движущийся в сторону Тегерана. Однако самолет МАУ вылетал из столицы Ирана, а не наоборот.

Также отмечается, что между комплексом ПВО и центром не состоялся обмен данными, в связи с чем оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запустил первую ракету по самолету, а затем вторую.