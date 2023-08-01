'Киев – источник легитимности РФ': эксперт рассказал, почему Путин вцепился в Украину

Загородний отметил, что без Украины Россия будет выброшена из европейской политики, и статус империи уже никак не подтвердится.

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Загородний рассказал, почему РФ так вцепилась в Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Украина для страны-агрессора России является принципиальным вопросом, ведь война идет за легитимность российского государства. Такое мнение во время чата на Главреде высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Как отметил эксперт, еще в 1996-1997 гг. американский политолог Збигнев Бжезинский в своей книге "Великая шахматная доска" писал, что без Украины Россия никогда не станет империей, не возродится. Именно присутствие Украины (как и Беларуси) в сфере влияния Москвы позволяет РФ влиять на европейские дела. Без Украины Россия будет выброшена из европейской политики, и статус империи уже никак не подтвердится.

"Для России Украина является ядром империи. Об этом говорится в книгах Плохия (Сергей Плохий – украинский и американский историк, - ред.) "Врата Европы" и "Потерянное царство". Легитимность Московского княжества еще со времен Ивана Калиты шла как раз от того, что они называли себя единственными наследниками Киевской Руси, Киева и Владимира Крестителя. То есть когда всего этого нет, возникает вопрос, а что вообще такое Россия, зачем она существует. Потому для России не так принципиально, является ли Финляндия членом НАТО. Да, для Москвы это неприятно, да, есть некоторые вопросы, да, возникают проблемы с тем, что Балтийское море становится морем НАТО, и фактически Балтийский флот перестает существовать. Да, в связи с этим есть потери, но они не критичны для России", - сказал Загородний.

Он подчеркнул, что потеря Украины и вступление ее в НАТО – это крайне принципиальный вопрос для России. Россияне не врут, когда говорят, что это вопрос экзистенциального существования государства и вызов для него. Они понимают, что Киев не может находиться вне ядра империи.

"Российский сумасшедший политолог Холмогоров еще полгода назад написал чистую правду, объясняя, почему россияне должны уничтожить Украину. Он писал, что сама идея украинства в широком понимании (то есть не только язык и традиции, но также и ценности, в частности, ценность свободы) будет взрывать Россию изнутри. Потому что благодаря этой идее появляется альтернатива рабам, которые живут в России. Сама идея украинскости создает альтернативу имперскому дискурсу и разрывает сущность российского государства. Холмогоров говорил, что Россия на грани потери приграничных областей (Курской, Брянской, Ростовской, а также Кубани), потому что культурное и военное влияние Украины качает Россию уже сейчас. Потому для России принципиально, чтобы Украина оставалась в ее сфере влияния", - рассказал Загородний.

Как отметил политический и экономический эксперт, Россия очень резко отреагировала на гарантии безопасности, о которых заговорила Большая семерка. В Москве понимают, что это все, с этого момента процесс неизбежен – Украина является частью Запада, и украинцы разворачивают свою матрицу влияния на территории Российской империи. Это означает, что Россия переходит в режим нестабильности, поскольку возникает вопрос легитимности существования российского государства.

"Теперь не понятно, кто такие россияне, почему они говорят о Киевской Руси и Владимире Крестителе, ведь это же другая страна. А русские тогда кто? Источником легитимности российского государства является не Москва, а Киев, Украина", - подчеркнул Загородний.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с Тарасом Загородним:

По его словам, эти вопросы россияне очень четко осознают и понимают свои интересы. Соответственно, для них вопрос вступления Украины в НАТО очень принципиален. Даже если Грузия вступит в НАТО, это будет не столь важно.

"Например, представьте дом с очень мощным хорошим фундаментом. Но вдруг из этого фундамента вытаскивают половину основных камней, которые держат дом. Камни в основании этого дома – это и есть Украина, и когда их вытаскивают, дом начинает рушиться. Потому невступление Украины в НАТО – это принципиальный для России вопрос", - добавил эксперт.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Война России против Украины

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что украинские военные уничтожают врага несмотря на то, что у россиян больше оружия и людей. Она также добавила, что потери ВСУ в 9 раз меньше, чем у оккупантов.

Американское издание The Times пишет ,что "оборона" российских оккупантов ослабевает, а ВСУ сумели выйти на важнейшие высоты. По мнению журналистов, украинские войска нарушили пути снабжения российских войск на фронте и усложнили скорость их перемещения. Армия Украины получает возможности пойти на восток от Бахмута и повернуть на юг в направлении Донецка.

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