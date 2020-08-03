Захват банка в БЦ Леонардо: подробности, требования и счастливый конец

В Киеве мужчина захватил отделение банка, а потом его задержали / УНИАН

В понедельник, 3 августа, в центре внимания оказался киевский бизнес-центр Леонардо, который находится по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 17/52 – в здание отделения Универсал Банка зашел мужчина, сказал, что у него есть бомба и попросил вызвать полицию.

Главред собрал главные подробности захвата банка в Киеве и требования киевского террориста.

БЦ Леонардо – захват заложников: ключевые подробности

Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что в 12 часов в полицию позвонила представительница Универсал Банка и сообщила, что в отделение зашел мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать копов.

Потом сотрудники финучреждения покинули здания, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Правоохранители начали спецоперацию Гром. Представители полиции начали переговоры со злоумышленником.

По словам Геращенко, правоохранители надеются, что переговоры дадут свой результат, и злоумышленник сдастся силовикам.

"…Мы будем вести переговоры, делая все возможное, чтобы сохранить жизнь всем, в том числе этому человеку. Если будет ситуация, что этот человек будет опасен, мы будем делать так, как в Полтавской области ("полтавского террориста" застрелил снайпер – Ред.)", – заявил замминистра.

Чиновник добавил, что мужчина якобы привязал к своей ноге шнур, который "идет к бомбе".

Возле бизнес-центра перекрыли дороги, в центре столицы образовались большие пробки.

Из бизнес-центра Леонардо полностью эвакуировали гражданских лиц, здание оцеплено силами полиции, Нацгвардии и ГСЧС.

Под здание бизнес-центра подъехал БТР. На место происшествия прибыло спецподразделение СБУ Альфа. Предполагается, что может быть реализован силовой сценарий.

Захват заложников в Киеве: кто такой киевский террорист, и что он требует

Геращенко поделился, что, по предварительным данным, злоумышленник – гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахматович, 25.03.1988 г.р.

/ Скриншот

Что требовал киевский террорист

Злоумышленник сначала попросил, чтобы ему дали возможность выйти в прямой эфир. Потом сотрудница отделения банка, которое было захвачено, сказала, что мужчина хочет получить 40 тысяч гривен.

В Киеве мужчина захватил отделение банка, а потом его задержали / facebook.com/anton.gerashchenko.7

Позже журналисты пришли к злоумышленнику в банк, он вел себя спокойно, попросил кофе и курил. Также мужчина попросил телефон, чтобы проверить, что он действительно в прямом эфире.

Через несколько минут стало известно, что киевского террориста обезвредили.

В Киеве мужчина захватил отделение банка, а потом его задержали / СБУ