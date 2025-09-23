Укр
Китайское грузовое судно трижды тайно швартовалось в Крыму – FT

Виталий Кирсанов
23 сентября 2025, 10:44
Судно фальсифицировало свои треки, сообщая о ложном местонахождении.
Судно было замечено в порту Крыма по меньшей мере трижды
Судно было замечено в порту Крыма по меньшей мере трижды / коллаж: Главред, фото: Yörük Işık/ Airbus

Кратко:

  • Судно было замечено в порту по меньшей мере трижды
  • Посольство Украины в Китае обратилось в МИД КНР

Китайское грузовое судно под панамским флагом "Хен Ян 9", принадлежащее компании Guangxi Changhai, неоднократно заходило в порт Севастополь в оккупированном Крыму. Использование этого порта запрещено западными санкциями с 2014 года после захвата полуострова Россией. Об этом пишет Financial Times.

За последние несколько месяцев судно было замечено в порту по меньшей мере трижды, в частности в июне, августе и сентябре 2025 года.

видео дня

Специалисты FT проверили последний рейс судна с помощью спутниковых снимков, радиолокационных данных и транспондеров.

Оказалось, что судно фальсифицировало свои треки, сообщая о ложном местонахождении. Анализ Lloyd's List подтвердил эти манипуляции.

По данным украинских чиновников, Россия использует новую железную дорогу в Крым, открытую в апреле, для транспортировки грузов из захваченных территорий Донецкой и Херсонской областей. После захода в Севастополь судно посещало порты Турции и Александрии в Египте, а затем направляется в российские порты Новороссийск и Кавказ.

"Украина четко дала понять, что такие действия неприемлемы, и ожидает, что международные партнеры будут строго избегать контактов с оккупированными территориями", - заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк.

Посольство Украины в Китае обратилось в МИД КНР, а китайская сторона пообещала рассмотреть каждый случай и принять меры.

Во время сентябрьского рейса судно использовало транспондер для введения в заблуждение и сокрытия реального места пребывания. Крымские активисты даже зафиксировали попытку скрыть название судна белыми простынями.

Поддержка Китая РФ: мнение эксперта

Александр Хара считает, что XXI век стал ареной глобального соперничества между Китаем и США. По его словам, Пекин воспринимает войну в Украине как конфликт, инициированный Западом — якобы из-за стремления втянуть Украину в НАТО, пренебрегая при этом интересами России.

Политика Китая относительно войны в Украине:

Ранее сообщалось о том, что Китай и Индия оказались под угрозой мощных санкций. Евросоюз планирует добиться введения ограничительных мер против Китая за его скрытую поддержку РФ.

Как писал ранее Главред, Китай поддерживает переговоры между Украиной и Россией. В Пекине считают, что процесс урегулирования войны достиг "критического момента".

Напомним, СМИ писали, что якобы Китай может сыграть роль в политическом или дипломатическом урегулировании войны против Украины. Однако ожидать от Пекина активного участия в таких переговорах не стоит.

Другие новости:

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

