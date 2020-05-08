В Минздраве резко раскритиковали массовое тестирование на Covid-19

Минздрав сообщил, почему не стоит массово делать тесты на Ковид-19 / spiegel.de/

Во время пандемии коронавируса многие люди после появления первых симптомов ОРВИ хотят сделать тест. Эти действия раскритиковали в Минздраве.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, проведение массового тестирования на коронавирус людей, у которых нет симптомов, не даст необходимых результатов, но создаст обманчивое чувство безопасности.

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"Мы разрабатываем противоэпидемические мероприятия для работы бизнеса, школ, детсадов и т.д., которые и дальше будут внедряться. Но мы понимаем, что массовое тестирование бессимптомных больных ничего не покажет, а только даст обманчивое ощущение безопасности", - сказал Ляшко в интервью hromadske.

Коронавирус в Украине

Напомним, 7 мая Верховная Рада приняла закон, которым вводится обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни, и контактных с больными коронавирусной болезнью (COVID-19) лиц, а также медицинских работников, работающих в учреждениях по оказанию медицинской помощи таким больным, сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью (COVID-19).

Также Главред писал, что министр Кабмина Олег Немчинов в деталях объяснил, куда местные власти потратили деньги на доплаты медикам, которые сражаются с пандемией китайского коронавируса Covid-19.