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"Коштоверт, кончетреба, свитляр": лингвистов распекли в Сети за новые слова для украинского языка

23 апреля 2020, 14:47

Пользователи Сети не оценили предложения лингвистов из Института языкознания имени Потебни по очищению украинского языка от слов-"чужизмов".

Слова
Лингвисты из профильного института НАН спровоцировали скандал
​​ / izvestia.nikolaev.ua/

Сотрудники Института языкознания имени Потебни Нацакадемии наук Украины спровоцировали скандальное обсуждение в социальной сети Facebook - из-за новых словообразований.

"Сетевое сообщество "Словотвир" (Slovotvir) – площадка для поиска, обсуждения и отбора точных соответствий к иностранным словам. Здесь собрано более 5000 заимствований и около 26 000 вариантов их перевода. Некоторые из них предлагаем вашему вниманию. Приживутся ли эти новообразования? Сказать трудно. Некоторые возразят: зачем, мол, что-то мудрить, если уже есть готовые, привычные заимствования? Верим, что вместе, совместными усилиями общины, сможем найти достойную замену чужизмам и сделать свой небольшой вклад в развитие украинского языка. Творим новые слова вместе", – говорится в оригинальном посте лингвистов.

В частности,  термин "кэшбек" предлагается заменить словом "коштоверт", "мастхэв" – "кончетреба", а "фотограф" - "світляр". 

Пользователи украинского сегмента Facebook такие варианты новых слов раскритиковали - более или менее жестко.

"Прикольный у вас институт. Лично я, очень не уверен, что предложенные варианты уместны. Более того, такая "iншина" не очень правильна грамматически. Например, Wi-Fi, это никак не "бездрiт", потому что, изначально это не "безпровод" и даже не "wireless". Это название технологии "бездроту", а значит, вообще никак не переводится"; "Надеюсь, это карантинная шутка? Прошу не кидать в меня тапками, но зачем усложнять, если мы уже и так привыкли к интернационализмам и заимствованиям? Как "компьютер" , "телефон", и т.д. заменить теперь?"; "Это напоминает попытки российских властей, заставить русскоязычное население говорить "себяшка" вместо селфи и "руссиано", вместо "американо""; "Зачем? Дурость , и так приезжая даже во Львов, половину слов не понимаешь. Так постепенно появится еще один новый язык. Надо объединять людей, а не разъединять! И объединять добрыми поступками, а не конфликтом с языком в разных областях нашей страны! А дети? Им уже легче говорить на иностранном, чем каждый год переучивать наши новые правила и слова", – написали они.

Напомним, ранее в Сети появились подробности о новой редакции украинского правописания. До этого ее выносили на общественное обсуждение чиновники Министерства образования и науки Украины.  

новости Украины соцсети правописание слова лингвист
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