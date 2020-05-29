Ницой рассказала, на какие категории делятся говорящие на русском украинцы

Лариса Ницой / УНИАН

Известная украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой утверждает ‒ в том, что к украинскому языку регулярно проявляют неуважение и пренебрежительное отношение виноваты сами украинцы. Потому как они якобы крайне терпимы и толерантны к высказываниям и действиям против украинского языка.

Пост такого содержания Ницой выложила на своей странице в социальной сети Facebook.

"В том, что на украинский язык в Украине постоянно наезжают, - виноваты украинцы. Не медведчуки, рабиновичи, зеленские, разумковы. Украинцы виноваты, потому что позволяют топтать себя по голове разным зайдам и покручам", ‒ считает она.

Читайте такжеЛариса Ницой: Русскоязычные навязали нам все свое, нет и сантиметра квадратного сугубо украинскогоНицой утверждает, что всех русскоговорящих украинцев можно разделить на две категории. В первую очередь это те украинцы, которых Российская Империя и СССР затравили, дискриминировали и принудили перейти на русский.

"Они не выдержали давления. Они пытались выжить - и заговорили на русском. Они получили глубокую психологическую травму, и до сих пор из нее не выбрались. Более того, не только они, но и их потомки говорят по-русски. Часть украинцев самостоятельно побороли эту травму, которая в науке имеет название "постколониальный синдром", а те, которые называют себя "русскоязычными укрАинцами", не смогли. [...]Эти травмированные украинцы нуждаются в психологической помощи специалистов", ‒ полагает писательница.

Вторая категория, как утверждает Ницой, это люди, которые в свое время переехали в Украину и остались здесь жить.

"Эти пришлые люди/работники/колонизаторы/захватчики поселились здесь, родили потомков и их потомки тоже говорят, что их родная речь - русская", - подытожила Ницой.

Напомним, ранее Лариса Ницой во время чата на Главреде заявила о том, что в перечень очерченным Владимиром Вятровичем щупалец русского мира входят не только творчество Михаила Булгакова, Виктора Цоя и Владимира Высоцкого, но и Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского.