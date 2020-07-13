"Сепарские твари множатся": Ницой взбесилась из-за русского языка детского тренера

Лариса Ницой / УНИАН

Известная украинская писательница Лариса Ницой рассказал о конфликте, который у нее произошел с детским тренером из-за русского языка.

Как подчеркнула Ницой на своей странице в Facebook, перепалка произошла на одной из заправок на трассе Львов-Киев.

По ее словам, она встретила группу детей, которых сопровождала женщина-тренер, говорившая на русском языке.

На вопрос о том, почему дети говорят на украинском, а тренер отвечает им на русском, Ницой получила ответ: "А что такого? Если я по-русски разговариваю, это не означает, что я хуже или лучше. Я такая как есть. И вообще, я не тренер, я родительница".

В свою очередь Ницой обвинила тренера в том, что она "зросійщує" детей, а на утверждение о том, что нет разницы, на каком языке разговаривать, писательница вышла из себя: "Как это какая разница?! С нами воюют, а вам все какая разница? Ну где эти твари только множатся, которые воняют еще при детях и отравляют своим смрадом украинских детей".

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"Расплачиваюсь на кассе, выхожу. Руки дрожат. Вокруг щебечут украинские дети. Среди них едет сепарское животное, которое им рассказывает, что язык не имеет значения. Оно ведь еще будет ехать дальше с детьми и промывать им мозги", - добавила Ницой.

Напомним, ранее Ницой заявила, что в Украине должен доминировать украинский язык, поскольку русский нашей стране навязан кровью.

По ее мнению, в Украину русский язык был завезен танками, голодоморами и расстрелами.