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Людей пытали и издевались: на Сумщине нашли около 100 тел мирных жителей

7 апреля 2022, 00:43

Более ста мирных жителей подверглись издевательствам и жестокой смерти.

Мариуполь, война
Война в Украине / Reuters

Сумская область целиком освобождена от российских захватчиков. Вооруженные силы Украины вошли на территорию ранее оккупированных областей и обнаружили следы военных преступлений.

Как рассказал военный губернатор Дмитрий Живицкий в интервью изданию LIGA.net, венные обнаружили пытки, убийства и мародерство.

Более ста мирных жителей подверглись издевательствам и жестокой смерти.

"Эпизодов со связанными, как в Буче, руками, нет. Но людям нанесли серьезные травмы, переломы, множество резаных ран... Прокуратура возбудила более 200 уголовных дел, все они относятся к статьям о нарушении обычаев войны", – указал глава Сумской ОВА.

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Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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