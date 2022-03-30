Российские захватчики открыли огонь по Днепру: появились первые подробности

Россияне обстреляли Днепр

Российские захватчики открыли огонь со стороны Херсонской области. Обстреляли территорию Апостоловской общины и уничтожили нефтебазу в Днепре, говорится в Telegram-канале главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Сегодня оккупанты осуществили провокацию со стороны Херсонской области - обстреляли территорию Апостоловской общины. К счастью, пострадавших нет. Поврежденных объектов также". - пишет Лукашук.

Захватчики открыли огонь с воздуха, в результате чего попали в нефтебазу и уничтожили ее. Другие же ракеты попали в два бензовоза.

Погибших или же пострадавших нет.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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