Российские захватчики открыли огонь по Днепру: появились первые подробности

Захватчики открыли огонь с воздуха, в результате чего попали в нефтебазу и уничтожили ее.
Российские захватчики открыли огонь со стороны Херсонской области. Обстреляли территорию Апостоловской общины и уничтожили нефтебазу в Днепре, говорится в Telegram-канале главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Сегодня оккупанты осуществили провокацию со стороны Херсонской области - обстреляли территорию Апостоловской общины. К счастью, пострадавших нет. Поврежденных объектов также". - пишет Лукашук.
Захватчики открыли огонь с воздуха, в результате чего попали в нефтебазу и уничтожили ее. Другие же ракеты попали в два бензовоза.
Погибших или же пострадавших нет.
Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.
Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.
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