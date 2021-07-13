"Множит на ноль нашу украинизацию": Ницой снова подвергла жесткой критике футболиста Довбика

Русский не является родным языком для Довбика, но публично он продолжает на нем говорить, сказала Лариса Ницой.
Футболист сборной Украины, автор победного гола сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 Артем Довбик говорит в публичной сфере на русском языке, тогда как сам является украиноязычным. Спортсмен показывает плохой пример молодежи и "множит на ноль" политику украинизации. Об этом заявила украинская писательница Лариса Ницой.
В интервью программе Янины Соколовой Рандеву она сказала, что ее слова о Довбике как о "московите" относятся не только к спортсмену, но и ко всем звездам украинского шоу-бизнеса, которые говорят на русском.
Однако, по ее словам, именно Довбик, для которого украинский язык является родным, показывает плохой пример молодежи. Его действия негативно влияют на реализацию политики украинизации в стране.Читайте также"У них в командах все русскоязычные": отец Довбика о претензиях после матча Евро-2020
"Пост о Довбике – это было не персонально к нему. Он является обобщенным персонажем всех наших звезд. Довбик стал еще одним сигналом для наших украинских детей, чтобы говорить на русском языке. Потому что все звезды говорят по-русски. Ощущается, что в жизни Довбик говорит на украинском, это ощущается по его произношению, что русский для него не родной язык, но публично он говорит по-русски. И он дает вредный сигнал детям и юношам, за которых мы боремся. Он множит на ноль нашу украинизацию", - подчеркнула Лариса Ницой.
Скандал с заявлением Ницой в адрес Довбика
- Форвард Днепра-1 и национальной сборной Украины Артем Довбик забил победный гол в ворота Швеции на Евро-2020, в результате чего украинская сборная впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.
- После игры футболист прокомментировал победу команды на русском языке, после чего его раскритиковала Лариса Ницой. Писательница назвала Довбика "московитом" и "марсианином". Также она попросила сказать игроку, что герои Украины должны говорить по-украински.
- После этого журналист Василий Крутчак разыграл писательницу Ницой. Позвонив ей по телефону, он представился Довбиком и пообещал, что вся команда сборной Украины будет говорить по-украински.