"Множит на ноль нашу украинизацию": Ницой снова подвергла жесткой критике футболиста Довбика

Довбик множит на ноль нашу украинизацию - Ницой / Скриншот YouTube-канал 5 канал

Футболист сборной Украины, автор победного гола сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 Артем Довбик говорит в публичной сфере на русском языке, тогда как сам является украиноязычным. Спортсмен показывает плохой пример молодежи и "множит на ноль" политику украинизации. Об этом заявила украинская писательница Лариса Ницой.

В интервью программе Янины Соколовой Рандеву она сказала, что ее слова о Довбике как о "московите" относятся не только к спортсмену, но и ко всем звездам украинского шоу-бизнеса, которые говорят на русском.

Однако, по ее словам, именно Довбик, для которого украинский язык является родным, показывает плохой пример молодежи. Его действия негативно влияют на реализацию политики украинизации в стране.Читайте также"У них в командах все русскоязычные": отец Довбика о претензиях после матча Евро-2020

"Пост о Довбике – это было не персонально к нему. Он является обобщенным персонажем всех наших звезд. Довбик стал еще одним сигналом для наших украинских детей, чтобы говорить на русском языке. Потому что все звезды говорят по-русски. Ощущается, что в жизни Довбик говорит на украинском, это ощущается по его произношению, что русский для него не родной язык, но публично он говорит по-русски. И он дает вредный сигнал детям и юношам, за которых мы боремся. Он множит на ноль нашу украинизацию", - подчеркнула Лариса Ницой.

Скандал с заявлением Ницой в адрес Довбика