На Мрии привезли: нардеп Герега предложил Кличко закупать маски в Эпицентрах

Нардеп Александр Герега / liga.net

Нардеп Александр Герега (депутатская группа За Будущее) разослал письма мэру Киева Виталию Кличко и коллегам по Раде с предложением покупать медицинские товары (очень нужные в условиях пандемии коронавируса) в его компании Эпицентр.

Фотокопия письма была опубликована в социальной Сети Facebook. "Уважаемый Виталий Владимирович! На прошлой неделе самолет "Мрия" доставил в Украину большую партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов 5 степени защиты, а также другие товары противоэпидемического назначения. Все они имеют европейский и украинский сертификаты качества. Когда будет заказана большая партия, цена будет меньше (прайс товаров прилагается). Если будет ваша заинтересованность, то просим вас обращаться со всеми вопросами к определенным лицам в компании "Эпицентр К",- говорится в тексте.

Причем видно, что письмо напечатано на официальном бланке нардепа (при том, что закон запрещает народным избранникам заниматься бизнесом). В нем также были указаны имена и телефоны людей человек, с которым можно связаться по вопросу продажи медтоваров.

Журналисты УП обратились по указанным в письме номерам. Представительница компании - некая Ольга Анатольевна - сообщила, что в сети Эпицентр К действительно можно купить вышеуказанную продукцию.

"Мы покупаем и продаем все это в торговых центрах. Мы также помогаем всем, кому нужно купить данный товар, потому что действительно этот товар сейчас дефицитный. Он у нас есть в наличии в торговых центрах, поэтому есть такая рассылка", - рассказала она.

Помощник нардепы Гереги Ольга Григорьева рассказала журналистам, что письмо на имя Кличко было единственным подобным документом. Причем его прислали по ошибке. И сейчас нардеп с разбирается с ситуацией.

Однако, как рассказали на условиях анонимности депутаты Рады, такие письма от Гереги получили сразу несколько народных избранников.

Как сообщается на портал Opendatabot, компания Эпицентр К по состоянию на 14 апреля 2020 принадлежит семье Александра и Галины Гереги (51.3% и 47,97% соответственно) и Татьяне Суржик (0.73%).

Напомним, ранее 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 Мрия с медицинским грузом. Самолет в аэропорту Борисполь встречали президент Владимир Зеленский, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач и замглавы Минздрава Виктор Ляшко. В общем лайнер привез 103 тонны медицинского груза, нужного для борьбы с коронавирусом.

Президент Зеленский рассказал, что на Мрии прибыли 12 млн медицинских масок, около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов.