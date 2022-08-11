Насильно удерживал несовершеннолетнюю в квартире: коллаборант из Мелитополя оказался педофилом

Алексей Селиванов был отправлен на "подвал" своими же

Коллаборант Алексей Селиванов, которого россияне назначили "заместителем главы МВД" во временно оккупированном Мелитополе, оказался педофилом. Мужчина сожительствовал с несовершеннолетней девушкой, которую насильно удерживал в своей квартире. Об этом рассказал на своем YouTube -канале журналист Денис Казанский.

Селиванов - коренной киевлянин. В 2014 году поехал в оккупированный Луганск и стал работать на "ЛНР". На местном телеканале он вел программу, в которой занимался тем, что разжигал ненависть к Украине и украинцам.

В июле оккупанты задержали Селиванова и поместили в камеру. По какому подозрению, не сообщалось, пока завесу не приоткрыл экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков). По его словам, 42-летнего Селиванова задержали за то, что он сожительствовал с 17-летней девушкой.

При этом Гиркин подтвердил, что оккупационная власть совершает ужасные преступления на оккупированных территориях.

"Я уверен, что Селиванов на этой должности мог делать вообще все, что хотел – людей есть. Но арестовали его точно не за это. Вот точно не за это. Скорее всего, проблема в том, что Селиванов не ужился в теми, кого прислали вместе с ним", – заявил террорист.

Как сообщал Главред, в Мелитополе Запорожской области, который оккупировали российские военные, отработали украинские партизаны. Они взорвали штаб путинской "Единой России". Там готовились к проведению "референдума".

В конце июля мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что российские оккупанты обсуждают возможность своего выхода из временно оккупированного Мелитополя. Они угрожают, что в таком случае вся заминированная инфраструктура города будет разрушена.

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