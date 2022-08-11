УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Насильно удерживал несовершеннолетнюю в квартире: коллаборант из Мелитополя оказался педофилом

11 августа 2022, 13:24

Оккупационная власть совершает ужасные преступления на оккупированных территориях. Это признает даже экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин.

Алексей Селиванов
Алексей Селиванов был отправлен на "подвал" своими же

Коллаборант Алексей Селиванов, которого россияне назначили "заместителем главы МВД" во временно оккупированном Мелитополе, оказался педофилом. Мужчина сожительствовал с несовершеннолетней девушкой, которую насильно удерживал в своей квартире. Об этом рассказал на своем YouTube -канале журналист Денис Казанский.

Селиванов - коренной киевлянин. В 2014 году поехал в оккупированный Луганск и стал работать на "ЛНР". На местном телеканале он вел программу, в которой занимался тем, что разжигал ненависть к Украине и украинцам.

В июле оккупанты задержали Селиванова и поместили в камеру. По какому подозрению, не сообщалось, пока завесу не приоткрыл экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков). По его словам, 42-летнего Селиванова задержали за то, что он сожительствовал с 17-летней девушкой.

При этом Гиркин подтвердил, что оккупационная власть совершает ужасные преступления на оккупированных территориях.

"Я уверен, что Селиванов на этой должности мог делать вообще все, что хотел – людей есть. Но арестовали его точно не за это. Вот точно не за это. Скорее всего, проблема в том, что Селиванов не ужился в теми, кого прислали вместе с ним", – заявил террорист.

Как сообщал Главред, в Мелитополе Запорожской области, который оккупировали российские военные, отработали украинские партизаны. Они взорвали штаб путинской "Единой России". Там готовились к проведению "референдума".

В конце июля мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что российские оккупанты обсуждают возможность своего выхода из временно оккупированного Мелитополя. Они угрожают, что в таком случае вся заминированная инфраструктура города будет разрушена.

Другие новости:

новости Мелитополя Запорожская область Денис Казанский новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:00

"Снимите форму и уходите": Подоляк предупредил об "эпидемии аварий" на аэродромах в Крыму и Беларуси

13:55

Запорожская АЭС нужна РФ целой: эксперт объяснила, почему оккупанты не взорвут станцию

13:47

"Гражданская война с миллионными потерями": Гиркин заглянул в будущее РоссииВидео

13:24

Насильно удерживал несовершеннолетнюю в квартире: коллаборант из Мелитополя оказался педофиломВидео

13:24

"Ничего так покурили": военный аналитик рассказал о потерях врага на аэродроме в КрымеВидео

Реклама
13:17

Оккупанты планируют провести трибунал над азовцами на сцене филармонии в День независимости - мэрВидео

13:14

Выходные в сентябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать

13:02

Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризмаВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 12 августа 2022: Львам – деньги, Девам – серьезная ссора, Козерогам – обманВидео

12:58

День сына и дочери 2022: дата, традиции праздника и поздравления

12:54

Ему было всего 28 лет: на Донбассе погиб украинский боксер-командир бригадыВидео

12:48

Сергей Стерненко. В Крыму на днях ничего не произошло, россиянам паниковать не стоитВидеоблоги

12:48

"Дьявол постепенно сдает назад": таролог назвала самые опасные дни для Киева в августе

12:32

"Мечтает сменить Путина": Пономарев назвал наиболее вероятного преемника президента РФ

12:30

"Я увидела дочь, ее разорванное тело": мама 4-летней Лизы побывала на месте трагедии в ВинницеВидео

12:20

Китай назвал США "главным зачинщиком украинского кризиса" и оправдал Россию - ReutersВидео

12:20

"Минска-3 не будет": Резников назвал условие для переговоров с РФ

12:19

Результат превосходит ожидания: зачем кладут туалетную бумагу в холодильник

11:40

Тяжелое время для Украины: астрологи предупредили о массовых разрушениях в Полнолуние 12 августаВидео

11:25

Нагар "слетает" сам: как очистить утюг таблеткой для посудомойки за 30 секунд

Реклама
11:04

Полнолуние в августе 2022: что нужно сделать, чтобы уберечься от бедВидео

10:51

"Врать ее научили бедные родители": как Симоньян превратилась в главный "рупор" Кремля

10:43

"Верят, что Украина сядет за стол переговоров": в окружении Путина началась паника - оппозиционер

10:27

Генерал назвал город Украины, который хотят захватить российские оккупантыВидео

10:01

"Свято место пусто не бывает": сбежавшей из России Лорак уже ищут замену

09:59

"Жест доброй воли": в Беларуси загорелась техника на аэродроме, с которого обстреливали УкраинуВидео

09:30

Две главные цели РФ на международной аренемнение

09:29

ВСУ могут за два месяца освободить оккупированный Херсон - АрестовичВидео

09:10

Жена осталась без мужа, зато с орденом: в Украине ликвидировали молодого бурята-десантника

09:06

Украинцев ждет массовая бедность: в ближайшие три года цены вырастут на 61,1%

08:35

"Похожа на Надю Мейхер": Хименес-Браво заинтриговал новым фото с молодой возлюбленной

08:33

"Все только начинается": Арестович намекнул, что станет следующими мишенями защитников Украины

08:31

Гороскоп на сегодня, 11 августа 2022: Овнам – подсказки судьбы, Близнецам – волнение, Рыбам – врагиВидео

08:02

ВСУ устроили ад оккупантам на юге: уничтожены командные пункты, склады БП и 41 захватчикВидео

07:59

Лимончелло: что нужно для вкусного ликера и его самые популярные рецептыВидео

07:43

Сколько будет стоить доллар через два года: СМИ узнали негативный прогноз НБУ

07:10

Исчезнут даже устаревшие пятна: 3 эффективных способа отстирать ржавчину с одежды

07:07

Арестович собрался баллотироваться на выборах президента, но есть условиеВидео

06:42

Военные РФ обстреляли Харьков, в городе зафиксировали четыре прилета: что известноВидео

06:09

Крым как могила Путинамнение

Реклама
06:00

Если на Запорожской АЭС произойдет авария, загрязнение дойдет до Полтавы - Ольга Кошарная

05:32

"Искусство любви во время войны": звезда Playboy Даша Астафьева рассказала о новых правилах близостиВидео

05:22

Невероятная закуска на скорую руку за 20 минут: рецепт закусочных булочекВидео

05:11

"Жутко напугал Майдан": Арестович рассказал, когда Путин решил напасть на УкраинуВидео

04:40

"Трампа в Европе ненавидят": его заявления об Украине ни на что не повлияют - социологВидео

04:10

Украину засыплет градом и ударит жарища: синоптики назвали даты погодных аномалийВидео

03:45

Когда ждать "парада суверенитетов" в РФ и какие субъекты отделятся первыми – ответ экспертаВидео

03:05

Военный эксперт рассказал, сколько ракет нужно ВСУ на уничтожение Крымского мостаВидео

02:34

Будут купаться в деньгах: 3 знака зодиака до конца года могут сорвать большой кушВидео

02:02

"Была очень довольна": Волочкова показала, как ее парит бородатый мужикВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять