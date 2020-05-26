Изнасилование в Кагарлыке: суд взял под стражу второго полицейского – фото и видео

Кузива арестовали до 22 июля / hromadske.ua

Вслед за избранием меры пресечения фигуранту дела об изнасиловании и избиении девушки Сергею Сулиме, Голосеевский суд постановил арестовать другого полицейского – экс-начальника СКП полицейского отдела в Кагарлыке Николая Кузива.

Бывшего сотрудника правоохранительных органов, которого подозревают в соучастии в изнасиловании девушки, арестовали на 60 суток – до 22 июля без права внесения залога, сообщает hromadske.

Избрание меры пресечения Кузиву / hromadske.ua

Избрание меры пресечения Кузиву / hromadske.ua

Судебный процесс происходит в закрытом режиме, поэтому слова Кузива озвучивает адвокат. Как утверждает защитник подозреваемого, полицейский, как и ранее его коллега Сулима, своей вины не признает.

Другого поліцейського Миколу Кузіва, якого підозрюють у співучасті у зґвалтуванні жінки, суд також взяв під варту на два місяці без права внесення застави.



Підозрювані не визнають своєї провини pic.twitter.com/fg2TDdm8kp — hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020

В воскресенье, 24 мая, в Обуховский отдел полиции поступило сообщение из больницы, куда обратилась девушка с множественными травмами в результате избиения и изнасилования. Сотрудники внутренней безопасности оперативно задержали двоих полицейских.

Позже в преступлении обвинили оперативника из Кагарлыка Сергея Сулиму и начальника СКП Николая Кузива.

Эту информацию подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко, лично опубликовавший фотографии двух бывших правоохранителей в Сети.

Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел и обвинили в якобы краже, после чего ее избили и изнасиловали. Также правоохранители применили пытки к мужчине.