УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мы в расчете": экс-боевик разоткровенничался, почему не вернулся в ОРЛО

17 апреля 2020, 20:49

По словам участника обмена пленными, он не хочет "иметь отношение к тем, на чьей стороне раньше воевал".

Обмен пленными
Экс-боевики Донбасса поведал, почему не захотела возвращаться в ОРДЛО / Reuters

Во время очередного обмена пленными, который состоялся вчера, 16 апреля, четверо из тех, кого должны были передать на подконтрольную боевикам "Л/ДНР" территорию, отказались покидать Украину.

Как заявил бывший боевик в интервью 24 каналу, "они отныне не хотят иметь отношения к тем, на чьей стороне были раньше".

По словам мужчины, раньше он воевал за "ЛНР", однако сейчас его помиловали, и он не хочет возвращаться на оккупированную территорию.

Читайте такжеСкандал с обменом: родственники пленных потребовали встречи с Зеленским

Представительница подконтрольной боевикам территории Ольга Кобцева подчеркнула, что в заявлении мужчина написал совсем другое: мол, он выразил желание быть освобожденным по политическим договоренностям в результате обмена.

"Вы воспользовались моментом, чтобы получить процессуальную очистку?" – спросила Кобцева.

Однако тот отметил, что он хотел освободиться только от "ответственности за участие в войне против Украины" на стороне террористов. "Я воевал за "ЛНР". А теперь меня помиловали. Мы в расчете... Это своеобразная программа очистки, так понятнее?" – сказал мужчина.

Обмен пленными 16 апреля

Как ранее писал Главред, вчера украинская сторона обменяла пленных с представителями "ДНР" и "ЛНР". На сайте президента Украины опубликован список из 20 освобожденных украинцев. Среди освобожденных преимущественно гражданские лица, а также двое военных и один правоохранитель.

Ранее в Офисе президента заявили о том, что Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Отмечается, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".

обмен пленными ОРДЛО боевики новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «"Мы в расчете": экс-боевик разоткровенничался, почему не вернулся в ОРЛО». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:13
"Кровь в горле": киевлянка шокировала новым осложнением коронавируса
21:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовный шанс и деловой успех Видео
20:53
Командующий Нацгвардией Украины подхватил коронавирус
20:49
"Мы в расчете": экс-боевик разоткровенничался, почему не вернулся в ОРЛО
20:44
Вакцина от COVID-19 появится скоро, но на всех ее не хватит – Bloomberg Видео
20:20
Украинский самолет Мрия установил рекорд при перевозке медикаментов в Польшу
20:18
"Провоцирует рак": Комаровский сообщил, может ли ультрафиолет убить коронавирус Видео
19:51
Украинские специалисты поучаствуют в подготовке к запуску ракеты-носителя "Антарес" в США
19:50
Во Львове пылал центр реабилитации воинов АТО - фото Фото
19:30
"Прошу прощения": ректор духовной семинарии в Лавре заразился коронавирусом
19:19
Еще один нардеп излечился от жуткой китайской заразы
19:00
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 17-04-2020 - переезд Макса Видео
18:58
Синоптик сказала, когда ждать спасения от смога в Киеве – прогноз Видео
18:29
Пособник Сталина: в Институте нацпамяти возмущены переименованием Луганска
18:27
Убийца в салате: названы вредные свойства фаворита весенних салатов Видео
18:19
"Всем советую!": Евгений Кошевой поделился планами на Пасху
17:49
В США умер известный актер, звезда сериала Рембо
17:30
Билла Гейтса обвиняют в создании и распространении коронавируса
16:39
Социолог спрогнозировал, скатится ли Украина обратно в 90-е
16:33
Як готується найсмачніша великодня паска, простий рецепт Видео
16:07
По каким областям Украины ударят сильные заморозки: предупреждение от синоптиков Видео
16:01
В Facebook ввели новую реакцию для выражения эмоциональной поддержки
15:40
Невидимые убийцы: коронавирус передается через внешне здоровых людей Видео
15:25
Sony запатентовала жуткого робота-компаньона для игр в PlayStation
15:13
Погода в Украине на выходных: каким областям светит приятный сюрприз Видео
14:57
"Придумал обмазываться говном": Собчак распекла Полякову и Ивлееву за глупые флешмобы
14:43
18 апреля – какой праздник: что надо и нельзя делать в Великую субботу Видео
14:30
Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020 Фото Видео
14:26
ВОЗ нужны кардинальные реформы - Wall Street Journal
14:00
Звезда Сватов Добронравов получил орден от Путина
13:44
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 17 апреля
13:25
Схождение Благодатного огня 2020 – где и во сколько смотреть онлайн Видео
13:19
Кличко рассказал, когда со въездов в Киев уберут "температурные" блокпосты Видео
13:06
Такого еще не было: воздух в Киеве стал невероятно опасным, смог идет на другие города
12:53
Что делать украинцам с коронавирусом без договоров с семейными врачами - Минздрав
12:34
Новые жертвы: эксперт сказал, куда идет дым из Киева и когда это кончится Видео
12:10
"Дымовая завеса" и грязный воздух будут терроризировать Киев еще несколько дней
12:09
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после Пасхи
12:00
Смог в Киеве: Минздрав дал важные рекомендации жителям столицы и области
11:57
Наивысший уровень опасности: что творится в Киеве сегодня Видео
11:35
Экологи рассказали, почему в Украине грянула жуткая песчаная буря
11:30
У каждого своя ложь 2 сезон - когда смотреть продолжение
11:23
Как уберечься от дыма и гари: Комаровский дал советы киевлянам
11:10
Пасха в Украине – как работают Приват, Ощадбанк, Новая почта и Укрпочта Видео
10:59
"Как у гинеколога раскорячилась": Седокову разругали за фото в трусах с любовником
10:30
Дерматолог рассказала, какие антисептики будут опасны в борьбе с коронавирусом
10:21
Расстрел молодой пары в Кривом Роге: подозреваемый решился на ужасный шаг
10:20
Отменить нельзя продлить: что делать с карантином в Украине мнение
10:15
Villa Krim собрала "винные" исследования, которые помогут похудеть, выучить язык и решить проблемы новости компании
10:02
Медик рассказала, как нужно справляться со стрессом из-за карантина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять