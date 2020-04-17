"Мы в расчете": экс-боевик разоткровенничался, почему не вернулся в ОРЛО

Экс-боевики Донбасса поведал, почему не захотела возвращаться в ОРДЛО / Reuters

Во время очередного обмена пленными, который состоялся вчера, 16 апреля, четверо из тех, кого должны были передать на подконтрольную боевикам "Л/ДНР" территорию, отказались покидать Украину.

Как заявил бывший боевик в интервью 24 каналу, "они отныне не хотят иметь отношения к тем, на чьей стороне были раньше".

По словам мужчины, раньше он воевал за "ЛНР", однако сейчас его помиловали, и он не хочет возвращаться на оккупированную территорию.

Читайте такжеСкандал с обменом: родственники пленных потребовали встречи с Зеленским

Представительница подконтрольной боевикам территории Ольга Кобцева подчеркнула, что в заявлении мужчина написал совсем другое: мол, он выразил желание быть освобожденным по политическим договоренностям в результате обмена.

"Вы воспользовались моментом, чтобы получить процессуальную очистку?" – спросила Кобцева.

Однако тот отметил, что он хотел освободиться только от "ответственности за участие в войне против Украины" на стороне террористов. "Я воевал за "ЛНР". А теперь меня помиловали. Мы в расчете... Это своеобразная программа очистки, так понятнее?" – сказал мужчина.

Обмен пленными 16 апреля

Как ранее писал Главред, вчера украинская сторона обменяла пленных с представителями "ДНР" и "ЛНР". На сайте президента Украины опубликован список из 20 освобожденных украинцев. Среди освобожденных преимущественно гражданские лица, а также двое военных и один правоохранитель.

Ранее в Офисе президента заявили о том, что Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Отмечается, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".