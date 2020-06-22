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Под Киевом мужчину избили колбасой: курьезное видео

Ссора между оппонентами началась еще в супермаркете.

22 июня 2020, 02:15
Оружием в драке стала колбаса / Фото: скриншот из видео

В Киевской области возле супермаркета АТБ произошла драка между двумя мужчинами, в процессе которой один избил другого палкой колбасы.

Ссорится оппоненты начали еще в супермаркете, когда один из них на кассе расплачивался за колбасу. Видео инцидента было опубликовано в YouTubе.

Второй участник конфликта стоял вдалеке от кассы, но обидчику отвечал. Затем более сильный оппонент начал вытаскивать второго из магазина. Посетители начали снимать драку на видео и требовали вызвать полицию.

"Чего ты меня снимаешь?" – закричал мужчина, нанес юноше несколько ударов палкой колбасы и попытался уйти. В этот момент парень попытался отомстить, нанес обидчику удар ногой в спину, но при этом упал и ударился лицом.

В итоге мужчина колбасой начал добивать оппонента, наносил настолько сильные удары, что палка разлетелась на куски.

Как ранее сообщалось, в Полтаве полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий мужчины, который в супермаркете бросил сдачу в виде копеек женщине-кассиру прямо в лицо.

Напомним, в Кропивницком просьба кондуктора надеть медицинские маски перед входом в автобус закончилась агрессией со стороны мужчины и женщины, а также порчей коммунального имущества.

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