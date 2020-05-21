УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве на уборку снега в бесснежную зиму потратили больше денег, чем в 2019-м

21 мая 2020, 17:55

В КП "Киевавтодор" на уборку снега в бесснежную зиму потратили больше денег, чем в минувшую, снежную зиму.

Уборка, снег,
В Киеве на уборку снега в бесснежную зиму потратили много денег/ УНИАН

В течение зимнего периода 2019/2020 сотрудники коммунального предприятия "Киевавтодор" истратили на уборку снега большую сумму денег, чем было истрачено в минувший зимний сезон 2018 /2019 года.

Именно такая статистика содержится в ответе КП на запрос юриста Ростислава Кравца. Его фотокопию он опубликовал в социальной сети Facebook в четверг, 21 мая.

Согласно документу, в нынешний зимний сезон сотрудники Киеавтодора не смогли в полном объеме освоить деньги, которые были заложены в городском бюджете на уборку снега. Всего было истрачено 395 млн гривен из 479 млн выделенных. Тем не менее, денег все равно потратили больше, чем в минувшую зиму ‒ 328 млн гривен.

Дело, однако, состоит в том, что зима 2019 / 2020 в Киев (впервые за сто сорок лет синоптических наблюдений) не пришла метеорологическая зима. Более-менее постоянного покрова снега не было ни в декабре, ни в январе, ни в феврале. Средняя температура в зиму 2019 / 2020 держалась регулярно выше нуля ‒ как утверждают синоптики, +2 градуса по шкале Цельсия.

Напомним, ранее синоптик из украинского Гидрометцентра Зоя Олейник рассказала о том, что в июне 2020 года в Украине ожидается весьма теплая погода. Однако, первый месяц лета будет отмечен крайне активными и регулярными грозами.

новости Киева уборка снега деньги зима синоптики
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве на уборку снега в бесснежную зиму потратили больше денег, чем в 2019-м». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:55
В Киеве на уборку снега в бесснежную зиму потратили больше денег, чем в 2019-м
17:52
Two Colors - Олег Скрипка перепел в блюзе знаменитую песню Два кольори
17:38
Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус – СМИ
17:21
Новости про коронавирус на YouTube будут цензурить: список запретных тем Видео
17:10
Ветер Любви 2 сезон 7 и 8 серия смотреть онлайн и обзор 21-05-2020 Видео
17:07
"Президент Канады": у Зеленского оконфузились с вышиванкой-подарком для Трюдо
17:05
Метро в Киеве не откроют с 25 мая: СМИ узнали причину
16:59
COVID-19 сокрушит Трампа: аналитики объяснили, почему он проиграет выборы президента
16:52
В Харькове обнаружили малярию Видео
16:35
"Дело слили": обвиняемый в убийстве экс-глава МИД Кожара вышел из СИЗО Видео
16:30
Суд заставил Офис генпрокурора открыть дело по вмешательству Байдена в работу Шокина
16:22
Долги за коммуналку: квартиры собрались взламывать без решения суда Видео
16:11
Когда в Украине закончится первая волна COVID-19: ученые сделали прогноз
15:53
"Начинается месиво": в Киеве неадекватный таксист набросился на пассажирку Видео
15:33
Сеть поразили первые кадры фильма Джеймс Бонд - Не время умирать Фото
15:24
От гроз до шквалов с градом: синоптик предупредила об аномальной погоде в июне Видео
15:21
IT-специалисты рассказали об уязвимостях умных устройств
15:20
Террористы "ЛНР" выступили с угрозой в адрес Украины: появилось новое заявление
15:13
Как пережить расставание - 7 практических советов от эксперта
14:47
Плюс два доллара: для украинцев придумали новый авиасбор
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять