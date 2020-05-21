В Киеве на уборку снега в бесснежную зиму потратили больше денег, чем в 2019-м

В Киеве на уборку снега в бесснежную зиму потратили много денег/ УНИАН

В течение зимнего периода 2019/2020 сотрудники коммунального предприятия "Киевавтодор" истратили на уборку снега большую сумму денег, чем было истрачено в минувший зимний сезон 2018 /2019 года.

Именно такая статистика содержится в ответе КП на запрос юриста Ростислава Кравца. Его фотокопию он опубликовал в социальной сети Facebook в четверг, 21 мая.

Согласно документу, в нынешний зимний сезон сотрудники Киеавтодора не смогли в полном объеме освоить деньги, которые были заложены в городском бюджете на уборку снега. Всего было истрачено 395 млн гривен из 479 млн выделенных. Тем не менее, денег все равно потратили больше, чем в минувшую зиму ‒ 328 млн гривен.

Дело, однако, состоит в том, что зима 2019 / 2020 в Киев (впервые за сто сорок лет синоптических наблюдений) не пришла метеорологическая зима. Более-менее постоянного покрова снега не было ни в декабре, ни в январе, ни в феврале. Средняя температура в зиму 2019 / 2020 держалась регулярно выше нуля ‒ как утверждают синоптики, +2 градуса по шкале Цельсия.

Напомним, ранее синоптик из украинского Гидрометцентра Зоя Олейник рассказала о том, что в июне 2020 года в Украине ожидается весьма теплая погода. Однако, первый месяц лета будет отмечен крайне активными и регулярными грозами.