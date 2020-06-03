Тищенко рассказал, пойдет ли на выборы мэра Киева / УНИАН

Николай Тищенко, народный депутат из фракции Слуга народа публично объявил о своих планах принять участие в выборах киевского мэра.

Соответствующее сообщение он опубликовал на собственной странице в соцсети Facebook и отдельно указал, что намерен стать одним из участников партийного праймериз (голосования).

"Несмотря на достаточно живой интерес киевлян и журналистов, хочу сообщить: я иду на партийный праймериз. Я чувствую очень мощную поддержку киевлян как столичный мажоритарщик и не могу их подвести", ‒ написал Тищенко.

Кроме того, нардеп призвал всех своих соперников по праймериз вносить по-максимуму новые предложения и свежие мысли с идеями.

"И независимо от того, кто победит среди нас, победу прежде всего одержат киевляне, которые поддержат партию "Слуга народа" на выборах в Киевсовет и кандидата на должность городского головы", ‒ подытожил Тищенко.

Напомним, ранее руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко заявлял, что по состоянию на начало июня 2020 года потенциальных участников праймериз по поводу выборов мэра Киева насчитывается четверо ‒ Александр Ткаченко, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.