В Киеве на Бессарабке была массовая драка и стрельба, есть пострадавшие

В центре Киева была массовая драка со стрельбой, не обошлось без пострадавших / Скриншот

В субботу, 4 июля, рано утром в центре Киева – на Бессарабской площади – была толпа парней, они дралась между собой, произошла стрельба.

Драка со стрельбой произошла в 04:00 в Арене, есть пострадавшие, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По его данным, суть конфликта неизвестна.

"Драка со стрельбой в 04:00 утра в самом центре города – в Арене, что на Бессарабке. Просто толпа парней, которые дрались между собой. Есть потерпевшие…", – отмечается в сообщении.

Также опубликовано видео с места происшествия.

Массовая драка и стрельба в центре Киева: видео 18+

Напомним, 22 июня в Киеве на Крещатике возле ЦУМа на светофоре произошла масштабная авария – дорогу не поделили четыре автомобиля, информации о пострадавших не было.