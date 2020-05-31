В День города в Киеве заработали фонтаны: впечатляющие фото

В Киеве 31 мая по случаю дня города включили центральные фонтаны на Майдане независимости, а также уникальный комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов понтонного типа (плавучие фонтаны) в акватории Русановского канала.

Как сообщает пресс-служба КГГА, традиционно сезон работы фонтанов начинался с 1 мая, но в нынешнем году был перенесен на месяц.

По словам чиновников, для монтажа двенадцати гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, были привлечены дайверы и водоплавающая техника.

Также начал работу фонтан в парке Марии Заньковецкой, на улице Большой Васильковской, который некоторое время не работал, а в прошлом году вновь радовал киевлян и гостей города после капитального ремонта. Не будет работать этот фонтан по вторникам, рабочие будут проводить необходимую очистку оборудования. Ежедневно с 20:30 до 23:00 будет включаться световое сопровождение.

Чиновники пообещали в нынешнем году сделать капитальный ремонт фонтана Основатели Киева, который появился на Майдане Незалежности в 2001 году.

Как ранее сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко и актер Арнольд Шварценеггер поздравили украинцев с днем рождения столицы – с Днем Киева.

Напомним, День Киева в 2020 году отмечается в необычном формате. Несмотря на ослабление карантина – массовых гуляний в честь Дня города все равно не будет, как и предупреждали власти. Впрочем, в КГГА придумали, чем утешить киевлян и гостей столицы.