Новые патрули и задержания: в Киеве заявили об усилении мер безопасности

Правоохранителей призвали усилить меры безопасности / УНИАН

В Киеве правоохранителей призвали усилить меры безопасности в связи с осложнением ситуации.

С таким обращением выступил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает официальный портал Киева.

"Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни, - и в стране, и в столице. У нас каждый день сообщения о десятках заминирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей. Этого нельзя допустить! И я обращаюсь к правоохранительным органам, в частности, к СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными", - заявил сегодня Кличко.

Кличко добавил, что под усилением мер безопасности в Киеве подразумевается патрулирование в городе, обеспечение правопорядка и "более эффективная работа по выявлению и предупреждению возможных угроз. А также - задержание и привлечение к ответственности преступников".

Напомним, ранее, в Украине зафиксировали целую серию сообщений о минировании стратегических объектов ‒ вокзалов, аэропортов и станций метро. Только в столице сообщалось о минировании Центрального ж/д возкала и аэропорта Жуляны.

До того в Киеве у станции метро Минская прозвучал взрыв. Как рассказал столичный мэр Виталий Кличко, взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства возле одного из входов на рынок Минский.