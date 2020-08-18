В Николаеве депутатов от ОПЗЖ забросали яйцами

Сам чиновник не пострадал / скриншот

В холле сессионного зала Николаевского областного совета депутатов от партии Оппозиционная платформа — За жизнь забросали сырыми яйцами.

Во время инцидента депутаты ОПЗЖ проводили брифинг по поводу необходимости предоставления возможности голосовать на предстоящих выборах жителям подконтрольной Украине территории Донбасса, передает издание Новости-N.

Уже в конце брифинга депутатам начал задавать вопрос один из представителей Нацкорпуса, после чего с разных сторон в депутатов полетели свежие куриные яйца.

Сами активисты отрицают что они представители Нацкорпуса.

Молодых людей задержали правоохранители. По предварительным данным, ни в одного депутата активистам попасть не удалось, однако стены и пол в холле сессионного зала оказались залиты разбитыми сырыми яйцами.

Напомним, ранее в Ровенской области произошли столкновения между патриотами и "титушками" нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.