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В Одессе рухнула стена старинного жилого дома

18 мая 2020, 18:03

Строение является памятником архитектуры.

  • Обвалилась стена дома в Одессе Фото: Думская
  • Обвалилась стена дома в Одессе Фото: Думская
  • Обвалилась стена дома в Одессе Фото: Думская
  • Обвалилась стена дома в Одессе Фото: Думская

В Одессе 18 мая внезапно обрушилась часть старинного жилого дома по улице Торговой, 22. Это строение было возведено в 1890 году и признано архитектурным наследием.

Как сообщает Думская, в результате обвала полностью разрушены три квартиры.

Спасатели и коммунальщики начали разбор завалов. Уточняется, могут ли быть под обломками дома люди.

"В доме заселено 30 квартир, прописан 41 человек. В настоящий момент сотрудники департамента и ЖКС "Порто-Франковский" пытаются выяснить, кто теоретически может быть под завалами. Опрашивают жильцов дома, кто мог быть в разрушенных квартирах", — заявили в муниципальном департаменте городского хозяйства.

Коммунальные службы сообщили, что обвал повредил линию троллейбуса №2 по улице Торговой, поэтому его движение приостановлено.

"Из-за серьезных повреждений нам придется демонтировать контактную сеть на этом участке. Поэтому второй троллейбус, скорее всего, надолго прекращает работу", — отметили коммунальщики.

Отмечается, что рядом с домом, который разрушился, долгое время находились бани советской постройки. Однако недавно компания Некст Джен девелопмент снесла их для возведения современной постройки - "многофункционального центра".

Очевидцы утверждают, что около дома чувствуется запах газа. На место инцидента приехала газовая служба и перекрыла улицу.

"Вниз рухнула вся квартира, кроме одной комнаты. Обвал похоронил и мою машину. В 16:20 услышали, как трещит дом, схватили документы и животных и выбежали. Остались без ничего…" - рассказала в комментарии журналистам жительница разрушенного дома Марина Манулина.

Как ранее сообщалось, в Виноградове Закарпатской области во время демонтажа здания кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия.

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