В Затоке Одесской области гидроцикл насмерть сбил туриста на водном матрасе

На курорте в Одесской области погиб турист / od.npu.gov.ua

Трагедия произошла в поселке Затока Одесской области – там погиб отдыхающий. На мужчину, который плавал на матрасе, наехал гидроцикл. Медики не смогли его спасти.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской полиции.

По информации правоохранителей, 42-летний житель Днепропетровской области приехал на отдых. В момент ЧП он плавал на надувном матрасе в море. После столкновения его доставили в больницу, но врачи ничего сделать не смогли - от полученных травм турист скончался.

"Травмы, не совместимые с жизнью, 42-летний турист из Днепропетровской получил во время катания на резиновом плавсредстве, когда столкнулся с водным скутером", - сообщили правоохранители.

Сообщается, что на место инцидента спустя время прибыла следственно-оперативная группа. Открыто уголовное дело.

Читайте такжеНа Азовском побережье туристов подстерегает неожиданная опасностьНапомним, ранее недалеко от египетского города Александрия на участке побережья в районе Эль-Агами (его прозвали "берегом смерти") в Средиземном море утонули 11 человек. Об этом сообщает Al Balad.

Трагедия произошла после того, как на рассвете большая компания вышла из жилого комплекса Палм-Бич на пляж, чтобы искупаться – начал тонуть ребенок, люди бросились его спасать и погибли.