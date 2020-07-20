У Путина ответили на обращение Кадырова и вспомнили об "обязательствах" Зеленского

Рамзан Кадыров / ohrana.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Говоря о призыве Кадырова сделать первый шаг к выстраиванию добрососедских отношений с Москвой и позвонить президенту РФ Владимиру Путину для объявления об окончании "гражданской войны", Песков снова повторил утверждение о том, что на Донбассе якобы происходит "внутриукраинский конфликт", передает РБК.

"Нам хотелось бы, чтобы президент Зеленский выполнил обязательства, которые несет Украина по Минским соглашениям", — добавил Песков.

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Напомним, ранее Кадыров потребовал от Зеленского подтверждения извинений, которые он ранее озвучивал за насмешки в программе 95 Квартала.

При этом Кадыров обвинил Зеленского во лжи. Он заявил, что глава государства обещал закончить войну на Донбассе, но якобы продолжает стратегию своего предшественника Петра Порошенко.