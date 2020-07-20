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У Путина ответили на обращение Кадырова и вспомнили об "обязательствах" Зеленского

Дмитрий Песков повторил мантру о "внутриукраинском конфликте" на Донбассе.

20 июля 2020, 13:57
Кадыров
Рамзан Кадыров / ohrana.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Говоря о призыве Кадырова сделать первый шаг к выстраиванию добрососедских отношений с Москвой и позвонить президенту РФ Владимиру Путину для объявления об окончании "гражданской войны", Песков снова повторил утверждение о том, что на Донбассе якобы происходит "внутриукраинский конфликт", передает РБК.

"Нам хотелось бы, чтобы президент Зеленский выполнил обязательства, которые несет Украина по Минским соглашениям", — добавил Песков.

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Напомним, ранее Кадыров потребовал от Зеленского подтверждения извинений, которые он ранее озвучивал за насмешки в программе 95 Квартала.

При этом Кадыров обвинил Зеленского во лжи. Он заявил, что глава государства обещал закончить войну на Донбассе, но якобы продолжает стратегию своего предшественника Петра Порошенко.

Рамзан Кадыров Владимир Зеленский Дмитрий Песков новости Украины новости России
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