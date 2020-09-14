УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Новый обмен пленными: у Зеленского рассказали о сроках и раскрыли детали

14 сентября 2020, 07:21

На неподконтрольную территорию Донбасса отправится миссия Красного Креста.

Обмен пленными на Донбассе / Reuters

На следующей неделе будет обсуждаться вопрос обмена пленными с ОРДЛО, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как подчеркнул он в интервью Сегодня, сейчас по обе стороны есть "около сотни человек", которые могут принять участие в обмене.

Глава ОП отметил, что на неподконтрольную территорию Донбасса отправится миссия Красного Креста, что станет первым этапом подготовки к обмену пленными.

Он пояснил, что работа над подготовкой обмена пленными идет постоянно, потому что эта задача была поставлена президентом Украины.

"Возвращение пленных – наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые состоятся в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек", – добавил Ермак.

Читайте такжеВернуть всех: у Зеленского анонсировали новый обмен пленными

Ранее Ермак рассказал о переговорах, которые прошли в Берлине между советниками руководителей государств Нормандской четверки.

По его словам, самое важное ‒ украинская делегация вернулась с бесспорной поддержкой, которые была получена от всех участников Нормандской встречи.

Напомним, Ермак сообщал о том, что украинская сторона уже подала ОБСЕ список из около 100 человек для обмена, почти такое же количество заключенных предлагают обменять и боевики.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Андрей Ермак новости Украины новости Донбасса обмен пленными
Сейчас вы просматриваете новость «Новый обмен пленными: у Зеленского рассказали о сроках и раскрыли детали». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:21
Новый обмен пленными: у Зеленского рассказали о сроках и раскрыли детали
06:54
Три кита: чем Зеленский отличается от Порошенко и Януковича мнение
06:32
В моду на осень-зиму вернулись объемные кардиганы без пуговиц - фото Фото
06:01
ВСУ на позициях "ЛДНР": дипломат назвал условия инспекции на Донбассе Видео
05:35
Эксперт оценил шансы силового разгона протестов в Беларуси Видео
04:59
Вспомнить все: медики отыскали новый способ сделать память крепче
04:27
Война за соцопросы: почему депутаты сцепились из-за расширения полномочий ЦИК
04:05
Пикси и боб – современные стрижки, которые молодят после 40 лет: фото Фото
03:50
Что нужно кушать, чтобы хорошо спать Видео
03:02
Гороскоп для всех на 15 сентября: скачок вперед и удача на всех фронтах Видео
02:15
Диета vs подсчет калорий: выявлен самый эффективный способ для похудения Видео
01:37
Ученые рассказали, как влияет коронавирус на мозг
01:12
Бывший муж Заворотнюк рассказал, как актриса потеряла ребенка
00:55
Спорно или реально: эксперты рассказали, чем отличается секс на экране и в жизни
00:35
Танці з зірками 2020 3 выпуск: кто покинул шоу 13 сентября
00:19
Поднимется ли курс доллара выше 28 гривен: эксперты дали прогноз Видео
00:16
Украина подала иск в Гаагу о казни военных под Иловайском и Дебальцево
13 сентября, воскресенье
23:55
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 3 выпуск - 13 сентября Видео
23:45
В Укравтодоре озвучили дату исчезновения пробок на въезде в Одессу
23:14
Журналист прокомментировал слова внучки Фокина о Ермаке Видео
22:56
Оппозиция Беларуси отреагировала на "анонимное насилие" режима Лукашенко
22:27
Израиль вернул жесткий карантин
22:19
Обворовавшая Наташу Королеву девушка беременна от Тарзана - СМИ
22:11
От Covid-19 умер главный педиатр Львова Остальский Видео
22:01
"Нашли общий язык с Андрюшей": внучка Фокина призналась, как ее дед попал в ТКГ Видео
21:42
Кардиолог предупредил об опасности корвалола
21:41
Умер легендарный советский боксер и противник Мухаммеда Али
21:32
У Зеленского пояснили отказ поставлять воду в Крым
21:12
Ермак рассказал, чего удалось добиться на встрече в Нормандском формате
20:57
В Минске более 400 задержанных, силовики открыли стрельбу Видео
20:51
Кандидат в мэры Киева Притула оскандалился с предвыборным слоганом Видео
20:33
Коронавирус в Украине "очумел" – за сутки выявили почти 2500 больных Видео
20:15
Гороскоп для всех на Славянский Новый год: скандал и любовные успехи Видео
20:02
На Донбассе ветеран производил и продавал элитные сорта марихуаны
20:01
Шмыгаль оценил угрозу нападения "зеленых человечков" из Крыма
19:48
"На мне была голая девушка": солистка Винтажа рассказала о том, как ее пытались изнасиловать Видео
19:28
В Минздраве прошлись по празднованию Дня города в Днепре
19:12
В Австрии и Чехии заявили о начале второй волны коронавируса Видео
18:59
Водометы и отряды ОМОНа: в центре Минска строят баррикады Видео
18:34
В Слуге народа рассказали, как хотят поменять документ Рады о местных выборах
18:13
В Николаеве после ранения умер глава местной ячейки Свободы
18:10
Ученые выяснили, почему мужчины живут меньше женщин
17:38
В Офисе генпрокурора озвучили ущерб от аннексии Крыма
17:37
Синоптик рассказала, когда Украину накроет осенняя погода
17:14
В оппозиции Беларуси назвали условие признания Путина национальным героем Видео
17:04
Во Львове подростки жестко отметелили пенсионеров
16:36
Около 100 тысяч белорусов сквозь штурм силовиков идут к резиденции Лукашенко Видео
16:32
Хакеры пригрозили Лукашенко ударом по главным сайтам Беларуси Видео
16:00
В РФ рассказали, сколько стран хотят вакцину Спутник-V от коронавируса
15:53
На фоне протестов в Минске закрыли метро и ограничили мобильный интернет Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять