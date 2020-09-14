Новый обмен пленными: у Зеленского рассказали о сроках и раскрыли детали

На неподконтрольную территорию Донбасса отправится миссия Красного Креста.
На следующей неделе будет обсуждаться вопрос обмена пленными с ОРДЛО, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Как подчеркнул он в интервью Сегодня, сейчас по обе стороны есть "около сотни человек", которые могут принять участие в обмене.
Глава ОП отметил, что на неподконтрольную территорию Донбасса отправится миссия Красного Креста, что станет первым этапом подготовки к обмену пленными.
Он пояснил, что работа над подготовкой обмена пленными идет постоянно, потому что эта задача была поставлена президентом Украины.
"Возвращение пленных – наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые состоятся в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек", – добавил Ермак.
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Ранее Ермак рассказал о переговорах, которые прошли в Берлине между советниками руководителей государств Нормандской четверки.
По его словам, самое важное ‒ украинская делегация вернулась с бесспорной поддержкой, которые была получена от всех участников Нормандской встречи.
Напомним, Ермак сообщал о том, что украинская сторона уже подала ОБСЕ список из около 100 человек для обмена, почти такое же количество заключенных предлагают обменять и боевики.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".