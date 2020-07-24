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"Идет торг": Резников ошарашил причиной задержки обмена пленными

По словам министра, до сих пор нет окончательных списков для обмена пленными с боевиками.

24 июля 2020, 19:32
Алексей Резников
Резников назвал причину задержки очередного обмена пленными

Очередной обмен пленными не происходит из-за ряда несостыковок и несогласованностей в списках. Процесс откладывается, поскольку идут торги.

Такое мнение в интервью Фокусу выразил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, в гуманитарной группе ТКГ представители РФ предлагают разбивать пленных на категории - кого подтверждать на обмен, а кого нет.

"Мы говорим: "Париж сказал "всех на всех", показываем доказательства: ответы родственникам "администраций" тюрем. Но их отдавать не соглашаются. Взамен просят людей, которых мы реально найти не можем, - их нет в нашей пенитенциарной системе", - говорит Резников.

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Также часто запрашивают на обмен без вести пропавших, которых сложно идентифицировать.

"Придумывают квоты, формулы - идет торг, поэтому процесс откладывается", - пояснил вице-премьер.

Резников также рассказал, что иногда представители РФ запрашивают на обмен российских граждан, в том числе офицеров, задержанных из-за событий на Донбассе.

"В последнем обмене были такие, мы пригласили консула РФ, вручили документы и передали на линии соприкосновения. Их переход на территорию ОРДЛО в очередной раз доказывает наличие эффективного контроля РФ на оккупированных территориях Донбасса", - добавил Резников.

Обмен пленными

Как ранее писал Главред, глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал перспективы нового обмена пленными. По его словам, в ближайшее время может состоятся новый обмен удерживаемыми лицами.

Напомним, ранее представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в якобы срыве подготовки обмена удерживаемыми лицами.

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