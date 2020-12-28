Офис Генпрокурора попросил Зеленского отстранить главу КСУ Тупицкого от должности

Александр Тупицкий / УНИАН

Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.

Причиной данного ходатайства стала неявка Тупицкого в понедельник, 28 декабря, для проведения процессуальных действий. Об этом сообщила журналистам представитель ОГП.

В Офисе генпрокурора отметили, что глава КСУ сказал, что не может прибыть на допрос по семейным обстоятельствам. Но доказательств, что причина неявки уважительная, не предоставил.

Напомним: