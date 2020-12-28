Офис Генпрокурора попросил Зеленского отстранить главу КСУ Тупицкого от должности

Ходатайство уже направили президенту.
Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.
Причиной данного ходатайства стала неявка Тупицкого в понедельник, 28 декабря, для проведения процессуальных действий. Об этом сообщила журналистам представитель ОГП.
В Офисе генпрокурора отметили, что глава КСУ сказал, что не может прибыть на допрос по семейным обстоятельствам. Но доказательств, что причина неявки уважительная, не предоставил.
Напомним:
- 24 декабря Александра Тупицкого вызвали повесткой в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий.
- По данным СМИ, главе КСУ подготовили подозрение по делу о завладении имуществом завода в Зугрэсе Донецкой области.
- 28 декабря стало известно, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий.
- 25 декабря Владимир Зеленский заявил, что перезагрузка состава и работы Конституционного суда Украины должна начаться в первую очередь с увольнения руководителя инстанции Александра Тупицкого. Ему следует добровольно подать в отставку.
Автор: Анна Багрий