УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Оккупантов не выбили": в Азове рассказали, что происходит на Азовстале

5 мая 2022, 17:33

Было известно, что на территории продолжаются бои, но уровень их продвижения устанавливался.

Азовсталь
Азовсталь / twitter.com/trbrtc, УНИАН

В Мариуполе оккупанты прорвались на завод Азовсталь 3 мая и продолжают обстреливать украинские войска.

Как сообщил заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламарь, их не выбили, захватчики до сих пор там.

"Еще раз: никто никого не выбил, они (россияне – ред.) на заводе. Идут тяжелые бои", - сказал Паламарь, передает 24 канал.

Отметим, советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что российские войска 4 мая вошли на территорию Азовстали, но были выбиты нашими защитниками. Однако он сразу добавил, что эту информацию власти еще уточняют.

Было известно, что на территории продолжаются бои, но уровень их продвижения устанавливался.

Позже Арестович заявил, что силы обороны Украины в блокадном Мариуполе 5 мая оттеснили оккупационные войска России с территории завода Азовсталь, которые за день до этого туда прорвались. Сведения о продолжении боевых действий в районе предприятия уточняются.

Читайте такжеАзовсталь превратился в ад: оккупанты обстреливают и штурмуют завод непрерывно

Бои за Азовсталь в Мариуполе

4 мая стало известно о продолжении тяжелых боев за контроль над территорией, на которой находится металлургический комбинат Азовсталь. В сооружении украинские военные и мирные жители, которые прячутся от бомбардировок российских оккупантов.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что захватчики РФ обстреливают позиции сил обороны Украины из артиллерии, самолетов, танков и кораблей. Сообщалось о потере связи с защитниками города.

Руководитель делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что удалось восстановить связь с защитниками Мариуполя на Азовстали. Он подтвердил информацию, согласно которой оккупанты прорвались на территорию предприятия.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что оккупационные войска получили сведения от "бывшего электрика Азовстали", который показал захватчикам туннели под территорией предприятия. После этого они пошли на штурм подземных ходов.

Командир Азова, подполковник Денис Прокопенко сказал, что ситуация на предприятии Азовсталь сложная. Однако защитники продолжают обороняться.

Читайте также:

viber
война в Украине Азов Азовсталь военная агрессия РФ война России и Украины
Реклама
Популярное
Прольется денежный дождь: названы знаки, которые смогут разбогатеть этим летомПрольется денежный дождь: названы знаки, которые смогут разбогатеть этим летом Коридор затмений 2022: до 16 мая может произойти трагедия - гороскоп для Украины и мираКоридор затмений 2022: до 16 мая может произойти трагедия - гороскоп для Украины и мира Невероятное везение и осуществление желаний: для трех знаков май станет самым счастливым месяцемНевероятное везение и осуществление желаний: для трех знаков май станет самым счастливым месяцем "Бучанский палач" ответил на обвинения в геноциде украинцев под Киевом"Бучанский палач" ответил на обвинения в геноциде украинцев под Киевом Кабаева станет вдовой и уже метит на место Путина: появился "огненный" прогноз тарологаКабаева станет вдовой и уже метит на место Путина: появился "огненный" прогноз таролога
Поддержите Главред

Последние новости

17:33

"Оккупантов не выбили": в Азове рассказали, что происходит на Азовстале

17:30

Как сделать бюджетную теплицу своими руками всего за 20 долларов

17:19

Арестович анонсировал большое контрнаступление ВСУ и назвал срокиВидео

17:09

Расстреляли и переехали танком: на Киевщине оккупанты жестоко убили двух мужчин

17:06

"Дон" Кадыров опозорился в Сети: тикток-войска "освободили" село, которое 8 лет оккупированоВидео

Реклама
17:01

Войска Украины выбили оккупантов России с территории завода Азовсталь в Мариуполе – АрестовичВидео

16:53

Приметы на 6 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:45

Дорн рассказал, когда снова планирует посетить Москву

16:32

Помогал спасать буйволов: под Харьковом орки убили 15-летнего волонтераВидео

16:20

Валерий Харчишин расстался с женой после 13 лет брака: "Я жил другой жизнью в другом месте"

16:10

В Приднестровье сообщили о "стрельбе" у границы с Украиной – в ГПС сделали ответное заявлениеВидео

16:06

На Харьковщине подозрение в госизмене объявлено шести коллаборантам - Фильчаков

15:47

Мобилизация или новый кусок Украины – чем потешит Путин Россию на 9 маямнение

15:39

Вкуснее вы еще не ели: невероятно нежные и сочные "отбивные" в вафельных коржахВидео

15:36

По "донбасскому сценарию": у Кремля есть четкий план вторжения в Молдову – контрразведкаВидео

15:26

Ирина Билык рассказала про реакцию Филиппа Киркорова на то, что ей негде жить из-за рашистов

15:04

Привозят мертвые тела из Украины: в Бурятии спорткомплекс пропах смрадом убитых оккупантовВидео

14:49

"Ее застрелили, я кричала, аж сорвала связки": мать рассказала об убийстве орками дочери в ХерсонеВидео

14:42

Армия Украины перешла в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях – ЗалужныйВидео

14:32

С 11 мая каждого ждет удача, исцеление и супервозможности - гороскоп для всех знаков зодиака на год

Реклама
14:30

На Черниговщине дорожники завершили возведение временной переправы через р. Снов – ОП

13:54

"Хочу,чтобы мама воскресла": 8-летний Миша из Мариуполя лишился матери из-за русских оккупантов

13:45

Украина может помочь Венгрии и Словакии в избавлении от нефти из РФ и перекрыть трубопровод ДружбаВидео

13:36

Арест Шария в Испании: в ВР анонсировали процесс экстрадиции пропагандиста в УкраинуВидео

13:15

"РФ не оставила шанса на компромисс": Арестович объяснил, от чего зависят сроки окончания войныВидео

13:07

Новые санкции ЕС: как России будут делать больномнение

13:00

Гороскоп на завтра 6 мая 2022: Близнецам – недруги, Львам – старые долги, Водолеям – важная встреча

12:52

"Украина довольна гуманитаркой из Испании": Сеть взорвали мэмы о задержании ШарияФотоВидео

12:35

В Мариуполь от Путина приехал новый "куратор" Донбасса: открыли памятник бабушке с красным флагом

12:25

Гетто для украинцев: появились уникальные кадры фильтрационных лагерей орков на ДонбассеВидео

12:00

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2022: Ракам – прибыль, Львам – судьбоносная встреча, Стрельцам – вещие сны

11:52

На Житомирщине мародеры разграбили упавший самолет ВСУ и украли оружие погибшего пилотаВидео

11:40

"Скажет, что так и надо": польский генерал объяснил, на что пойдет Путин в случае неуспеха до 9 маяВидео

11:35

На крейсере Москва было ядерное оружие: может ли РФ нанести удар с других кораблей в Черном море

11:23

Как всеобщая мобилизация в России добьет россиянмнение

11:19

Путин и Генштаб РФ получают фейки о "победах" в Украине: разобраться приезжал Герасимов – СМИВидео

11:02

"Кабаева в молодости": Путин завел себе новую фаворитку - ей всего 16 летФотоВидео

10:54

В Испании задержали блогера Анатолия ШарияВидео

10:50

Когда Украина победит и закончится война - астролог предсказала дату

10:15

Уничтожит твою карьеру: Логунова угрожает Ступке рассказать правду об их разводе

Реклама
10:13

Несмотря на поражение, русские оккупанты не отказались от атаки на Харьков - ПентагонВидео

09:56

Азовсталь превратился в ад: оккупанты обстреливают и штурмуют завод непрерывноВидео

09:49

Два истребителя Су-30, четыре БПЛА и крылатые ракеты: ВСУ за сутки разбили 9 вражеских целейВидео

09:26

Груз 200 для РФ: разведка США помогает Украине убивать российских генералов - NYT

09:15

Оккупанты из гвардейской бригады бунтуют из-за потерь и не хотят воевать - Генштаб ВСУВидео

09:14

Две цели Кремля: почему бункерный фюрер не решается назвать "спецоперацию" войноймнение

09:09

Российский музыкальный критик поддержал Украину на Евровидении

08:41

В России генерал наградил сына-танкиста за "освобождение" Черниговской областиВидео

08:20

Вместе ушли на фронт и геройски погибли: на Херсонщине россияне расстреляли бойцов ВСУ - отца и сынаВидео

07:37

Когда рухнет Крымский мост: в Сети появился сайт с обратным отсчетом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять