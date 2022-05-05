"Оккупантов не выбили": в Азове рассказали, что происходит на Азовстале

Азовсталь / twitter.com/trbrtc, УНИАН

В Мариуполе оккупанты прорвались на завод Азовсталь 3 мая и продолжают обстреливать украинские войска.

Как сообщил заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламарь, их не выбили, захватчики до сих пор там.

"Еще раз: никто никого не выбил, они (россияне – ред.) на заводе. Идут тяжелые бои", - сказал Паламарь, передает 24 канал.

Отметим, советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что российские войска 4 мая вошли на территорию Азовстали, но были выбиты нашими защитниками. Однако он сразу добавил, что эту информацию власти еще уточняют.

Было известно, что на территории продолжаются бои, но уровень их продвижения устанавливался.

Позже Арестович заявил, что силы обороны Украины в блокадном Мариуполе 5 мая оттеснили оккупационные войска России с территории завода Азовсталь, которые за день до этого туда прорвались. Сведения о продолжении боевых действий в районе предприятия уточняются.

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Бои за Азовсталь в Мариуполе

4 мая стало известно о продолжении тяжелых боев за контроль над территорией, на которой находится металлургический комбинат Азовсталь. В сооружении украинские военные и мирные жители, которые прячутся от бомбардировок российских оккупантов.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что захватчики РФ обстреливают позиции сил обороны Украины из артиллерии, самолетов, танков и кораблей. Сообщалось о потере связи с защитниками города.

Руководитель делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что удалось восстановить связь с защитниками Мариуполя на Азовстали. Он подтвердил информацию, согласно которой оккупанты прорвались на территорию предприятия.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что оккупационные войска получили сведения от "бывшего электрика Азовстали", который показал захватчикам туннели под территорией предприятия. После этого они пошли на штурм подземных ходов.

Командир Азова, подполковник Денис Прокопенко сказал, что ситуация на предприятии Азовсталь сложная. Однако защитники продолжают обороняться.

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