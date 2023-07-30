Оккупанты научились глушить Starlink на 'нуле', но есть один нюанс

Украинским военным дали несколько советов, как защититься от вражеских РЭБ.

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"Схема" оккупантов пока работает на 500 м / Фото 1 ОБрСпП имени Ивана Богуна, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты разрабатывают технологии, чтобы глушить сигнал Starlink, который ВСУ используют для связи, непосредственно на поле боя.

Как сообщил командир роты ударных БпАК "Птахи Мадяра" 59-й ОМПБр Роберт Броуди с позывным "Мадяр" в Telegram, у россиян уже якобы даже появились такие возможности.

По его словам, захватчики испытывают оборудование и готовят запуск производства.

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"Мадяр" подчеркнул, что распространяет указанную информацию, чтобы украинские специалисты уже разрабатывали системы противодействия таким средствам.

"Фронт без Старлинка - существенно сложнее, чем даже фронт без F-16. Становится слепым и глохнет", - коротко пояснил военный.

В системе оккупантов есть один существенный "нюанс"

Украинский связист Сергей "Флеш", в свою очередь, подчеркнул, что россияне могут блокировать Starlink только при определенных условиях.

"Это работает только на "нуле" и только в четко определенных ситуациях, когда россияне могут затянуть такой РЭБ на высотку, элеватор или башню мобильной связи и под очень большим углом сверху мешать Старлинку принимать сигналы со спутников", - написал он в Telegram.

"Флеш" утверждает, что это работает всего на 500 м. Военный констатировал, что глобальной угрозы нет, но бойцы ВСУ должны это учесть.

Чтобы защититься от действий оккупантов, военным советуют хорошо окапываться и оборудовать позиции очень плотными сетками из металла или "колодцами" из профнастила.

Связист отметил, что у него есть только один неподтвержденный факт такой работы вражеской системы РЭБ.

Starlink на фронте

Украинское войско с первых месяцев полномасштабного вторжения России использует для связи спутниковый интернет Starlink.

В Starlink в Украине неоднократно фиксировались сбои. В частности, в конце октября, по данным CNN, от связи было отключено 1300 спутниковых терминалов. Вскоре стало известно, что Илон Маск запретил Украине использовать технологии его компании во время деоккупации территорий.

Кроме того, еще одной причиной нестабильной связи Starlink оказались споры Маска и Пентагона насчет финансирования работы этих терминалов в Украине. Наконец в июле 2023-го, как писала The New York Times, Минобороны США одобрило соглашение о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink.

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