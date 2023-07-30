В Украине больше не будет пгт: что изменится

Верховная Рада одобрила проект закона о решении отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины, что еще называли "десоветизацией". Проект закона, в частности, предусматривает упразднение статуса поселков городского типа.
Вместе с тем, населенные пункты с более чем 10 000 жителей и компактной застройкой будут иметь статус города, населенные пункты с более чем 5 000 жителей и в основном приусадебной застройкой будут поселками, другие населенные пункты будут оставаться в статусе сел.
Населенные пункты, уже имеющие статус города, его сохраняют, а пгт отныне будут считаться просто поселками.
В то же время компактное проживание людей (в частности, дачные кооперативы или мобильные городки с ВПЛ) за пределами города будут называть "поселениями".
Напомним, 13 июля Верховная Рада дала "зеленый свет" законопроекту о легализации медицинского каннабиса. Речь идет о создании нормативной базы, которая бы регулировала оборот каннабиса в Украине в медицинских целях.
Кроме того, депутаты поддержали смену дат Рождества и еще двух праздников. Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2023 года.
Также парламент рассматривает продолжение военного положения и мобилизации. 17 членов профильного комитета Рады уже поддержали указанный законопроект.
27 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9534 об восстановление э-декларирования. Проект, поданный Давидом Арахамией, убеждают депутаты, не содержит "дыр" и рисков для военных.
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