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Омелян обвинил в обысках Зеленского и пообещал ответную реакцию

12 июня 2020, 11:47

Омелян назвал обыски ГБР приветом от Владимира Зеленского.

Омелян
Омелян утверждает, что Бобов продал дом еще в 2016 году / 112.ua

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что утренние обыски ГБР в доме, который он арендует, это сигнал от президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, Геннадий Бобов, в отношении которого открыто уголовное производство, продал арендуемый Омеляном дом еще в 2016 году.

"Формально никаких обвинений против меня нет, ничего не было изъято", - утверждает Омелян.

Политик обвинил в обысках президента Владимира Зеленского и пообещал продолжать его критиковать.

"О таких лихих 90-х говорил Зеленский? По такому основанию завтра могут зайти к любому. Обыск провели корректно, хотя традиционно и с автоматчиками. Владимир Зеленский, привет от Вас я получил! Молчать не буду!" – добавил Омелян.

Напомним, в пятницу утром, 12 июня, в доме, где проживает экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, сотрудники ГБР провели обыск. Мероприятия связаны с уголовным производством в отношении бывшего депутата от Партии регионов Геннадия Бобова, который может быть связан с преступной группировкой, причастной к убийству журналиста Василия Сергиенко в 2014 году. Сообщалось, что дом принадлежит родственнице бывшего парламентария Светлане Бобовой.

новости Украины обыски ГБР Владимир Омелян Владимир Зеленский
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