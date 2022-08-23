"Она нас не интересует": Зеленский прокомментировал убийство Дугиной

Владимир Зеленский прокомментировал убийство Дарьи Дугиной / коллаж фото ОПУ, соцсети

В России убили дочь идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина и пытаются обвинить во всем Украину. Но на самом деле наше государство не имеет отношения к подрыву автомобиля, за рулем которого была Дарья. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита "Крымской платформы".

Он добавил, что Дарья Дугина не интересует нашу страну.

"Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашего государства. Нас она не интересует. И она не находится на территории Украины", — сказал Владимир Зеленский.

Убийство дочери Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

В РФ заявили, что за два дня якобы "расследовали" убийство дочери Дугина. В этом обвинили женщину, которую называли украинкой Волк Натальей Павловной и добавили, что она якобы была в составе полка "Азов".

В полку "Азов" отреагировали на такие обвинения и отметили, что эта женщина не имеет никакого отношения к полку.

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