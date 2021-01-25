От ворот поворот: Тупицкий попытался прорваться в здание КСУ

Александра Тупицкого не пустили в КСУ / Скриншот

Отстраненный указом президента от должности председателя Конституционного суда Александр Тупицкий попытался попасть в здание КСУ.

На видео, опубликованном в Сети, запечатлено, как в понедельник, 25 января, он приехал к воротам суда, однако его не пустила туда охрана.

Обратим внимание, что въезд на территорию КСУ охраняла группа людей в камуфляже.

Судя по всему, авто с Тупицким был вынуждено освободить проезд и уехать от ворот КСУ.

Как известно, ранее Тупицкий подал в Окружной административный суд города Киева на Управление государственной охраны.

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Кризис вокруг Конституционного суда: