"Остаемся дома": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Владимир Зеленский призвал украинцев праздновать Пасху дома / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал найти позитив во время пребывания на карантине из-за коронавируса COVID-19.

По словам главы государства, Пасха – праздник радости.

"Пасха – это победа жизни над смертью. Это праздник радости, поэтому давайте в сегодняшней ситуации найдем позитив. Мы возвращаемся к традициям наших предков, у которых не было супермаркетов или доставки через интернет. В этом году каждая хозяйка может испечь домашнюю паску, каждый хозяин может сделать мясные вкусности", – сказал Зеленский в своем обращении.

Президент также призвал украинцев оставаться в этот праздник дома.

"Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и после карантина нас пугают цифры на весах, а не цифры на термометре", - пошутил он.

"Чтобы наши родители жили дольше, чтобы наши дети были счастливы, чтобы любимые люди были всегда рядом, чтобы в Украине все было хорошо. И чтобы все мы были живы и здоровы. Пусть в этом нам Бог помогает. А мы – поможем Богу. Остаемся дома", – добавил президент.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал празднование Пасхи дома. Проведение массовых праздничных богослужений запрещено.

Главред писал о том, как освятить пасху онлайн в 2020 год. Верующих освободили даже от обязанности святой исповеди и причастия.

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