Передачу пленных боевиками Украине приостановили: Кравчук назвал причину

Леонид Кравчук / УНИАН

Передача пленных украинцев из рук боевиков группировок "Л/ДНР" через посредничество нардепа Виктора Медведчука приостановлена.Об этом в эфире Пятого канала заявил руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (и экс-президент Украины) Леонид Кравчук.

По его словам, за пленными не смог вылететь самолет.

"Тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях – это очень дальняя, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, потом из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может", – сказал Кравчук.

Бывший президент отметил, что возвращение украинцев – вопрос Украины, а не лично Виктора Медведчука.

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