Кравчук рассказал, чем Фокин будет заниматься в ТКГ по Донбассу

Леонид Кравчук рассказал о задачах Фокина в ТКГ / Главред

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин в ТКГ будет координатором коммуникаций всех сторон, в то числе и с жителями Луганской и Донецкой областей, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Общение и коммуникация с людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были оставить [отдельные районы Донецкой и Луганской областей]... [Его задача] – наладить между ними коммуникацию. А если точнее – координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действовать в соответствии с этим пониманием", – ответил Кравчук на вопрос о функциях Фокина.

Читайте такжеПервый шаг – наступательный: Кравчук рассказал, с чего начнет переговоры по ДонбассуНапомним, 4 августа Витольд Фокин согласился присоединиться к ТКГ по Донбассу.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН".

Он признался, что предложение от главы ОП поступило ему на прошлой неделе, но принял решение он только сейчас.

"Буду откровенным. Решение об участии в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами по поводу нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оскорбительно высказываются, смеются по поводу нашего возраста и так далее. Но я твердо решил согласиться, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина – это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", – заявил Фокин.