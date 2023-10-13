Переломный момент в войне: Зеленский сообщил о 2 вариантах для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что война России против Украины находится в исторической точке. Существует два варианта для мира: либо Россия сломает свободу и продолжит распространять геополитическую нестабильность либо она проиграет в этой войне. Об этом Зеленский заявил во время обращения к лидерам стран сообщества Joint Expeditionary Force.
"Все мы-сейчас на историческом повороте. Вариантов лишь два: или террористической России удастся сломать свободу, и тогда всем нашим континентом распространится зона геополитической нестабильности, которая существует на востоке Европы. Или благодаря многим уровням и форматам сотрудничества, в частности региональным, благодаря нашей общей защите свободы, Россия проигрывает в этом противостоянии", — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что в случае поражения России возникнет историческая возможность для достижения геополитической стабильности "по всей линии — от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа".
Владимир Зеленский отметил, что Кремль "должен начать привыкать к своим проигрышам".
"И, в частности, проигрыш второй зимы, проигрыш его энергетического террора однозначно придаст силы всем нам. И вести Россию проигрышами дальше будет проще", - добавил Зеленский.
Война против Украины-последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне применяют все имеющиеся силы для захвата Авдеевки, в ход идет пехота, техника, противник массово применяет авиацию. Враг попытался использовать тактику аналогичную той, которую использовал в боях за Соледар. Тем не менее, попытка внезапного наступление российских сил не увенчалось успехом, и Силы обороны Украины успешно удерживают оборону.
Также, Силы специальных операций взорвали поезд российских оккупационных войск в Мелитополе. Операция состоялась утром 13 октября. Вследствие успешных действий ССО, оккупанты на Запорожском направлении останутся без боеприпасов и горючего.
В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о подготовке российскими оккупантами новых ракетных ударов по Украине.
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