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Переломный момент в войне: Зеленский сообщил о 2 вариантах для Европы

Юрий Берендий
13 октября 2023, 17:37 обновлено 13 октября, 17:38
Владимир Зеленский сообщил о переломном моменте в войне России против Украины.
Зеленский, ВСУ
Зеленский сообщил о 2 вариантах для Европы / коллаж Главред, фото: скриншот из видео офиса президента, 92 бригада

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что война России против Украины находится в исторической точке. Существует два варианта для мира: либо Россия сломает свободу и продолжит распространять геополитическую нестабильность либо она проиграет в этой войне. Об этом Зеленский заявил во время обращения к лидерам стран сообщества Joint Expeditionary Force.

"Все мы-сейчас на историческом повороте. Вариантов лишь два: или террористической России удастся сломать свободу, и тогда всем нашим континентом распространится зона геополитической нестабильности, которая существует на востоке Европы. Или благодаря многим уровням и форматам сотрудничества, в частности региональным, благодаря нашей общей защите свободы, Россия проигрывает в этом противостоянии", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в случае поражения России возникнет историческая возможность для достижения геополитической стабильности "по всей линии — от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа".

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Владимир Зеленский отметил, что Кремль "должен начать привыкать к своим проигрышам".

"И, в частности, проигрыш второй зимы, проигрыш его энергетического террора однозначно придаст силы всем нам. И вести Россию проигрышами дальше будет проще", - добавил Зеленский.

Война против Украины-последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне применяют все имеющиеся силы для захвата Авдеевки, в ход идет пехота, техника, противник массово применяет авиацию. Враг попытался использовать тактику аналогичную той, которую использовал в боях за Соледар. Тем не менее, попытка внезапного наступление российских сил не увенчалось успехом, и Силы обороны Украины успешно удерживают оборону.

Также, Силы специальных операций взорвали поезд российских оккупационных войск в Мелитополе. Операция состоялась утром 13 октября. Вследствие успешных действий ССО, оккупанты на Запорожском направлении останутся без боеприпасов и горючего.

В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о подготовке российскими оккупантами новых ракетных ударов по Украине.

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война в Украине ВСУ Владимир Зеленский
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